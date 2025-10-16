日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

40代以降のあるある? 年齢を聞かれて思わずやってしまう“あの行動”で老化を実感…

  • スマホで調べないと自分の年齢が出てこない…

年齢を聞かれて、一瞬フリーズすること、ありませんか?

自分の年齢なのに、なぜかすぐ出てこない。まさかネットで調べる日が来るなんて、昔は想像もしませんでしたよね。それだけ、毎日を一生懸命に生きているということ。

検索履歴に「自分の年齢」が残るのは少し切ないけれど、それもまた、人生にちゃんと向き合っている証拠のはず。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

