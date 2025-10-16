日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

→✅「老化に気づいた瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

40代以降のあるある? 年齢を聞かれて思わずやってしまう“あの行動”で老化を実感…

年齢を聞かれて、一瞬フリーズすること、ありませんか?

自分の年齢なのに、なぜかすぐ出てこない。まさかネットで調べる日が来るなんて、昔は想像もしませんでしたよね。それだけ、毎日を一生懸命に生きているということ。

検索履歴に「自分の年齢」が残るのは少し切ないけれど、それもまた、人生にちゃんと向き合っている証拠のはず。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート