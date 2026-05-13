貝印は5月11日、なでるようにそれるカミソリ「なでそり」(1,100円)を同社公式オンラインストア、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで発売した。

肌をなでるだけで毛がそれる新感覚カミソリ

同商品は、肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに全方向から毛がそれるように正多角形に配置された刃を採用した。身体を濡らさずに使えるため、準備がいらず手軽に使用でき、場所を問わずどんなところでも安心して使用できる。

使い方

安心・カンタンで、子どもでも使える

刃についている2つの樹脂ガードにより、刃が肌に触れにくい設計を実現。刃が肌に触れにくいながらも、刃とガードの肌に対する接地面の高さはほとんど変わらないため、きちんと毛をそることができる。また樹脂ガードを「クシ状」にすることで、横滑りしても切傷しにくい構造になっている。

そっている横からのイメージ

どの方向に動かしてもそりやすく、なでるように毛の処理が可能。従来のT字カミソリでは、肌ダメージが少ないそり方として毛の流れに沿ってそる 「順そり」が推奨されていたが、同商品は毛流れを気にせずに自由な方向でそっても、肌を傷付けずに使用できる。

また、従来のT字カミソリでは、シェービングフォームやよく泡立てた石けんなどをつける必要があったが、同商品は肌を濡らさず何もつけずにそることができるため、いつでもどこでも、ふと気になった毛の処理が可能。なでそりをはじめて使う子どもも、大人と一緒に手軽に使うことができる。

皮膚科医・小児科医も推奨

医師53名を対象に実施した調査(2025年9月)では、94.3%が従来のT字カミソリよりも、初めてカミソリを使う人に安心・カンタンな面において同商品を推奨したという。

医師の声

実際に使用した人の声

実際に使用した子どもたちからは、「カンタンにそれて痛くないから面白かった」「気が向いた時にカンタンにそれるから楽」といった声が寄せられている。

また、保護者からは「浴室外でできて慣れるまで見守りがしやすいので、今後も継続して使用させたいと思いました」「子どもが毛を処理できてとても喜んでいました。試しに夫も使用して十分すぎるくらいしっかりそれたとのことでした」といった感想が寄せられている。