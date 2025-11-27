日常のふとした瞬間に訪れる、“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、誰しもその瞬間は少しショックを受けるものです。

でも近年の研究では、「老化は治療できる」ということが世界的に提唱されています。老化の正体は、加齢によって体内で起こる不具合。その不具合を元の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化の進行を抑えられる可能性があるといわれているのです。

つまり、「老化に気づいた瞬間」からでも、行動次第で未来は変えられるということ。

本連載では、マイナビニュース読者の“ちょっと切ない”老化エピソードを4コマ漫画でお届けします。共感してしまったそこのあなた、今日から少しずつ“老化対策”を始めてみませんか?

排泄すら一苦労って… アラフォー以降のトイレ事情が切ない

トイレって、ただ用を足すだけのはずなのに、アラフォー以降はちょっとしたイベントですよね。「終わった!」と思った瞬間、まさかの続報がくるあの感じ。体のキレも、尿のキレも、年齢とともに丸くなっていくんでしょうか。

もはや笑うしかないけれど、これもアラフォー以降の大人たちの宿命なのかも。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート