日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

お風呂で“あの部分”が変色しているのを見つけた夜… 脱いで初めて気づく、誰にも話せない老化サイン

お風呂って、ふと現実に気づく時間。裸の自分の変化は正直です。 思わぬ場所に白髪を見つけたときは、ちょっとショックかもしれませんが、それも生きてきた証のひとつ。

笑って受け入れられたらちょっと大人になれるかも?

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート