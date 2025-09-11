日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

“リジェネ”の有効期限は40歳らしい…? “若さ”というバフが切れてしまった日

“寝れば全回復”は、“若さ”というチートスキルがあってこそ。とある月曜の朝、「リジェネ(自動回復)、もう機能してない…?」と気づいた瞬間、静かに訪れる絶望。この瞬間こそ、多くの人が老化を実感するターニングポイントなのかもしれません。

若さのバフが切れた社会人たちよ、HP管理も回復アイテムの補充も慎重に。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート