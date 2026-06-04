運動は健康や美容、老化予防によいとされる一方で、「多ければ多いほどよい」とは限らないのはご存じですか? 実は筋トレや有酸素運動をやりすぎると、見た目や体調にマイナスが出ることもあるんです。

本記事では、運動と老化の関係をわかりやすく解説します。

※ここでいう「老ける」は、過度な運動・回復不足・栄養不足が重なった場合に、見た目や体調に年齢サインが出やすくなることを指します。

なぜ運動は老化予防に効果的なのか

なぜ運動は老化予防に効果的なのか

年齢とともに筋肉量や心肺機能、代謝は少しずつ低下します。そこで役立つのが定期的な運動です。世界保健機関(WHO)は、運動が心血管疾患、糖尿病、一部のがん、うつ症状、認知機能低下の予防に役立つと示しています。

さらに筋トレは筋肉や骨を守り、姿勢や転倒予防にも有効です。30～40代から習慣化しておくと、将来の体力差が出やすくなります。見た目の若々しさだけでなく、疲れにくさや生活の質を保つ意味でも、運動は“老化対策の土台”といえます。

筋トレ・運動をしすぎると老けるといわれる理由

運動自体は健康に有益ですが、やりすぎれば逆効果になる場合があるといわれています。この章では、過度な運動が老化につながるかを解説します。

活性酸素が増え、細胞の酸化ストレスが高まる

激しい運動を長時間続けると、体内の酸素利用が増えることで、活性酸素も増加します。活性酸素は免疫や代謝に必要なものですが、過剰になると細胞膜やたんぱく質、DNAに負担をかけ、酸化ストレスの原因になります。これが疲労感や回復遅延、肌コンディション低下につながることがあります。

回復不足で慢性的な疲労状態になる

毎日ハードな運動を続けると、筋肉・神経・自律神経の回復が追いつかなくなります。すると、寝ても疲れが抜けないといった慢性疲労状態に入りやすくなります。疲労がたまると姿勢も崩れ、表情にも元気がなくなり、実年齢より老けて見られることも。

ホルモンバランスが乱れやすくなる

過度な運動や精神的なストレスが慢性的になると、脳の視床下部－下垂体系が機能不全となり、ホルモンのバランスが崩れることがあります。ホルモンは筋肉維持、代謝、肌、気分にも関わるため、乱れると老け感につながりやすくなります。

栄養・睡眠が不十分であることも原因となるので、食事制限をしながら追い込み運動を続ける人ほど要注意です。

体脂肪が減りすぎて顔がやつれて見える

体脂肪は敵と思われがちですが、適度な脂肪はホルモン分泌や体温維持、顔まわりのふっくら感のためにも必要です。短期間で急激に体を絞ると、頬がこけたり、目元がくぼんだりして、実際より疲れて見えることがあります。トレーニングによる過度な減量は“老け見え”の原因になりがちです。

免疫力が落ち、肌荒れや体調不良につながる

長時間の高強度運動を繰り返すと、一時的に免疫機能が下がることがあります。そこへ睡眠不足や栄養不足が重なると、風邪をひきやすい、口内炎ができる、肌が荒れるなどの不調が出やすくなります。体調不良が続けば顔色も悪くなり、若々しさは損なわれます。

老化防止につながる適切な有酸素運動とは?

老化防止には適切な有酸素運動が必要といわれています。 この章では老化防止につながる具体的な運動の例を紹介します。

ウォーキング

もっとも始めやすい有酸素運動がウォーキングです。関節への負担が比較的少なく、運動習慣がない人でも抵抗感なく取り入れられます。背筋を伸ばし、やや速めのテンポで20～30分歩くと心肺機能向上に役立ちます。通勤時に一駅分歩く、昼休みに散歩するなど、日々の生活に組み込むといいでしょう。

ランニング

ランニングは短時間で効率よく心肺機能を鍛えられる運動です。脂肪燃焼やストレス解消にも役立ちますが、急に走り込みすぎると膝や足首への負担が大きくなります。初心者は「歩く3分＋走る1分」を繰り返す方法でも十分です。

週2～3回、20～30分から始め、慣れたら距離を伸ばしましょう。息が弾むけれど会話できる程度のペースが負担が少なく、継続もしやすいです。

自転車

自転車は膝への衝撃が少なく、体重が気になる人にもおすすめです。下半身の大きな筋肉を使うため、消費エネルギーも期待できます。通勤や買い物を自転車に変えるだけでも活動量は増やせます。サドルの高さが合わないと膝痛の原因になるため、自転車が自分に合っているかをきちんと確認しましょう。

プール

水中運動は浮力があるため、膝・腰への負担を抑えながら全身を動かせます。泳げなくても、水中ウォーキングだけで十分な運動に。体力に自信がない人や関節痛が気になる人でも気軽に始められます。週1～2回でも継続すれば効果は期待できます。運動後は体が冷えやすいので、着替えと保温まで含めて習慣化しましょう。

室内エクササイズ

踏み台昇降、ダンス、エアロビクスなどの室内運動は、自宅でもできるため、初心者にぴったりです。継続のコツは「準備ゼロで始められる環境」を作ること。マットを敷いたままにする、エクササイズ動画をお気に入り登録するなど小さな工夫がおすすめです。

老化防止につながる適切な筋トレとは?

せっかくの筋トレが老化につながらないようにするには、運動の負荷をきちんと理解しておく必要があります。この章では、適度な筋トレとはどのようなものなのかを紹介します。

おすすめのトレーニング

初心者には、スクワット、腕立て伏せ、ヒップリフト、プランク、チューブローイングなど全身を使う種目がおすすめです。これらは大きな筋肉を効率よく刺激でき、日常動作にもつながりやすいのが特徴。ジムに行けなくても自宅で十分実践できます。まずは1種目10回前後を2～3セットから始めましょう。

適切な時間や頻度とは

筋トレの目安は週2～3回、1回20～45分ほどです。同じ部位は48時間程度あけると回復しやすくなります。毎日長時間行うより、短時間でも継続する方が効果的。

忙しい週は10分だけでも問題ありません。ゼロにしないことが大切です。回数や重量が少しずつ伸びていれば順調な証拠。逆にやる気低下や睡眠悪化、関節痛が続くなら負荷過多のサインなので、軽くなるように調整しましょう。

適切な運動量を守るためのコツ

適切な運動量を守るためのコツ

効果的なトレーニングを継続するためには、どうすればいいのでしょうか。この章では、適度な運動を継続する意識づくりについて解説します。

公的な目安を基準にする

運動量に迷ったら、まずはWHOなど公的機関の基準を使うのが安心です。成人なら週150～300分の中強度有酸素運動＋週2回以上の筋トレが基本ラインです。こちらはアスリート向けではなく、一般の健康維持を想定した現実的な目安です。自己流で極端に増やすより、まず基準を安定して満たすことが大切。達成できたら、体調を見ながら少しずつ上乗せしていけば十分です。

疲れを持ち越さない

運動後の疲れが2～3日残る、朝の脈拍が高い、やる気が出ない、眠りが浅い。こうした変化は負荷過多のサイン。まじめな性格、負けず嫌いな性格の人ほど頑張りすぎてしまうので注意しましょう。疲れを感じた日は、散歩やストレッチなど軽い活動に切り替えるのも立派な選択です。

継続できる人ほど、休む判断が上手。疲労を積み上げないことが、若々しい体調を保つ近道になります。

回復日を設ける

休む日はサボりではなく、成果を定着させる日と考えてください。なぜなら、筋肉はトレーニング中ではなく、休養中に回復しながら強くなるからです。週1～2日は完全休養、または軽い散歩やストレッチ中心の日を作ると、翌週のパフォーマンスが上がりやすくなります。特に睡眠不足の週は、運動量を減らしてでも回復を優先しましょう。

予定表に“休みの日”まで入れておくと、無理な連続運動を防ぎやすくなりますよ。

ちょうどいい運動を続けて老化を防ごう!

老化予防に必要なのは、短期間で結果を出すことではなく、10年後も続けられる運動習慣を作ることです。歩く、少し筋トレする、疲れたら休む。この積み重ねが筋肉、代謝、心の健康を守ります。

週に合計150分を目安に体を動かせば十分価値があると言われています。やりすぎず、やめすぎず、 “ちょうどいい運動”こそ、未来の若々しさを作る最強の方法といえるでしょう。

中路幸之助先生より

適切な運動量は人それぞれ異なります。年齢や体格が同じであっても、持病の有無や睡眠の状態、日々のストレス、さらにはその日の体調によって、ちょうどよい負荷は大きく変わります。「週150～300分」という数値は、一般的な健康維持の目安であり、すべての人に当てはまる絶対的な基準ではありません。数字に縛られて無理をするのではなく、自分の体の反応を感じ取りながら調整していく柔軟さが、継続の鍵になります。

また、「運動は老化を進めるのではないか」と過度に心配する必要はありません。確かに強い運動は活性酸素の産生を増やしますが、適度な運動による適切な刺激は、体内の抗酸化機構を高めることが分かっています。言い換えれば、適度な負荷を繰り返すことで、体が自らの防御力を強化していくのです。そのため、継続的な運動はむしろ酸化ストレスに対する耐性を高めます。

問題となるのは、過剰な運動と回復不足が重なった場合です。さらに、日本人中年女性を対象とした研究では、有酸素運動および筋力トレーニングのいずれも皮膚状態を改善し、特に筋トレはコラーゲンなど肌の弾力に関わる成分を増加させたと報告されています。運動は、適切に行えば外見の若々しさにも良い影響をもたらします。「運動で老ける」という懸念よりも、「運動が老化に抗う力を育てる」という事実を重視していただきたいと思います。

一方で、過度な努力には注意が必要です。診療の現場では、責任感が強い人ほど「もっと頑張らなければ」と無理を重ね、結果として体調を崩してしまうケースが見受けられます。運動中の強い胸痛や息切れ、めまい、関節の腫れや長引く痛み、十分に休んでも回復しない強い疲労、起床時の心拍数の上昇、睡眠の質の低下、意欲の低下や気分の落ち込みなどが続く場合は注意が必要です。これらは体からの「休息が必要」というサインです。無理に続けるのではなく、運動量を減らしたり、軽い散歩やストレッチに切り替えたりすることは、むしろ適切な判断です。

特に注意すべきは、極端な減量や厳しい食事制限を伴う運動です。消費エネルギーに対して摂取エネルギーが不足する状態が続くと、男女を問わずさまざまな身体機能に影響が及びます。とりわけ女性では、月経異常や無月経、骨密度の低下などが生じることがあり、これは「運動性エネルギー不足」として重要視されています。若年期の無理な減量が将来的な骨健康に影響する可能性もあります。体型のみを重視した運動は、健康を損なうリスクがあるため、体の内側の状態にも目を向けることが大切です。なお、長時間かつ高強度の運動後には一時的に免疫機能が低下することがありますが、多くは1日程度で回復します。重要なのは、その回復が不十分なまま過負荷を継続することを避ける点です。

新たに運動を始める場合や、運動量を大きく増やす場合には、事前の確認が重要です。高血圧や心疾患、関節疾患、糖尿病などで治療中の方、妊娠中の方、長期間運動から離れていた方は、開始前にかかりつけ医へ相談することをお勧めします。現在の健康状態に適した方法で始めることで、怪我や体調悪化を防ぎ、結果として継続しやすい運動習慣につながります。一見遠回りに思えても、これが最も安全で確実な方法です。

最後に、運動の効果は短期間で実感できるものではありません。数か月、数年といった長期的な積み重ねによって、徐々に体は変化していきます。短期間で完璧を目指して燃え尽きるよりも、やや控えめな運動を長く続ける方が、結果として大きな成果につながります。忙しいときは10分程度のストレッチでも十分ですし、一駅分歩く、階段を使うといった日常の工夫も有効です。大切なのは、完全にやめてしまわないこと、そして必要なときには休むことです。こうした積み重ねが、筋力や代謝、さらには心の健康を支え、将来の若々しさへとつながっていきます。ご自身の体を大切にしながら、無理なく続けられる運動習慣を見つけていきましょう。

中路 幸之助 なかじ こうのすけ 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター／米国内科学会の上席会員／日本内科学会総合内科専門医／日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医 この監修者の記事一覧はこちら

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