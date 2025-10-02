日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。
自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。
40代以降なら経験している、夜の席での“老化チェック”って? 本当に怖いのは、鏡よりも居酒屋のメニューだった
「まだ若いから大丈夫!」なんて思って唐揚げを頼むと、翌朝にちゃんとツケを払わされる…。胃腸は年齢をごまかしてくれないですよね。
見た目が若いままでも、やはり内臓は年々老化していく。いちばん正確な老化チェックは、居酒屋なのかもしれません。
「老化は治療できる」が世界のトレンド
老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。
調査時期: 2025年5月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート