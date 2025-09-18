日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

服で隠れる“表面”は若いまま。でも“アレ”の老化は止められなかった…

「変わってないね～」という言葉に、一瞬だけ昔の自分に戻った気がした。でも、スカートのサイズが訴えてくる。“思い出補正”は現実を変えられないって。

体重は同じでも、脂肪の行き先は年齢とともに変わるって誰か教えてほしかったよ…。

若い頃は“つくべきところ”についた脂肪も、今や行き先を間違えた郵便物みたいな配置に。これが「老化は数字じゃ測れない」ってやつです。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート