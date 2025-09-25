日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

「あなたは老いの当事者です」「若々しくなりたいですよね?」今日も、胡散臭い“ヤツ”に煽られている

スマホを開けば、「シワ・たるみ・老け顔対策!」の広告がずらり。「あなたは老いの当事者です」と言わんばかりの煽り文句に、ついクリックしてしまう自分…。アルゴリズムに老化を見抜かれるなんて、なかなかのショックですよね。

でも安心してください。あなた“だけ”じゃない。裏では、同世代の皆が同じように煽られて、同じように切ない気持ちになっています。

広告に反応して美意識が上がるなら、それはもう現代的な“美容のスイッチ”なのかもしれません。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート