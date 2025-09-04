日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

→✅「老化に気づいた瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

白髪染めで気づく残酷な老化の現実… 白髪は隠せても“アレ”は隠せなかった

「あれ? 顔に染料がついてる…。いや、これ私の“シミ”かーーい!」白髪染めのつもりが、老化発見ミッションになるなんて聞いてません。

歳を重ねても髪色は変えられるけれど、肌に刻まれた時間はごまかせない。鏡は正直すぎるし、老化は待ってくれない…。共感した人、手を挙げて～!

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート