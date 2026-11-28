フジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』が、2年連続で大みそかの特番を放送することが28日、発表された。『新しいカギ 超! 大晦日学校かくれんぼ』(12月31日18:00～22:00 ※地域により放送時間・内容が異なる場合あり)と題し、「学校かくれんぼ」の拡大版に加え、フジテレビ社屋を舞台にした初のかくれんぼを実施する。

「超! 大晦日学校かくれんぼ」を実施

2021年4月にレギュラー放送がスタートした『新しいカギ』は、霜降り明星(せいや、粗品)、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)、ハナコ(秋山寛貴、岡部大、菊田竜大)がメインキャストを務めるバラエティ番組。28日の放送で、大みそか4時間スペシャルの放送決定をサプライズで発表した。

今回の特番では、番組の人気企画「学校かくれんぼ」をパワーアップさせた「超! 大晦日学校かくれんぼ」を実施する。

「学校かくれんぼ」は、これまで全国40校、延べ4万1,700人の生徒・児童と対決してきた企画。今年からはNetflixでの配信もスタートし、海外にも展開している。

大みそかの特番では、リーダーの隠密マサル(長田)を中心に、カギメンバーが隠れ場所について作戦会議を実施。2026年最後の対決に臨む。

さらに、東京・台場のフジテレビ社屋を舞台にした「フジテレビかくれんぼ」の初開催も決定した。

こちらは通常の「学校かくれんぼ」とは異なり、企画史上初めてカギメンバーが“探す側”になるというルール。テレビ局ならではの隠れ場所が仕掛けられた社屋で、真剣勝負を繰り広げる。

オープニングにはWANIMA、参戦ゲストは後日発表

また、オープニングをWANIMAが担当することも発表された。

昨年の大みそか特番は、サンボマスターの生演奏でスタート。今年はWANIMAがパフォーマンスで番組の幕開けを飾る。

「超! 大晦日学校かくれんぼ」と「フジテレビかくれんぼ」に参戦するゲストについては、後日発表される。

なお、7日の『新しいカギ』はコアターゲット(男女13～49歳)の視聴率3.6％を記録し、同時間帯の横並びトップを獲得した(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。

【編集部MEMO】

新しいカギ

2021年4月にレギュラー放送がスタートしたフジテレビ系バラエティ番組。霜降り明星(せいや、粗品)、チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)、ハナコ(秋山寛貴、岡部大、菊田竜大)がメインキャストを務める。「学校かくれんぼ」「カギダンススタジアム」などの企画を展開し、「学校かくれんぼ」は全国40校、延べ4万1,700人の生徒・児童と対決。2026年にはNetflixでの配信もスタートした。同年12月31日に2年連続となる大みそか特番を放送する。

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