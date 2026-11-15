テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、8日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第43話「殿下の刀狩り」の視聴分析をまとめた。

町人は皆、覚悟を決めていたが…

最も注目されたのは20時32分で、画面注目度73.4％。秀長(仲野太賀)が、隠し持っていた武具で盗賊を追い払った民に寛大な沙汰を下すシーンだ。

秀長が治める大和郡山城では徳川家康(松下洸平)、前田利家(大東駿介)、毛利輝元(濱正悟)、宇喜多秀家(永嶋柊吾)、小早川隆景(山本浩司)といったそうそうたる顔ぶれが集まっていた。秀長は家康、利家の助力を得て、他の3人の秀吉(池松壮亮)への本音を引き出したいと考えていたのだ。

しかし、秀長自身の失態で計画は水の泡となる。逆に輝元に大和での刀狩りの実態を問いただされることになった。秀長は5人の大名に自身の刀狩りの成果を見せる。大和という土地柄か、秀長の人柄ゆえか、城には大量の武具が収められていた。

そこへ羽田正親(平埜生成)が慌てた様子で駆け込んできた。「城下の店に盗賊が押し入ったとの知らせ」「何じゃと!」秀長の表情がこわばる。「見よ、言わぬことか。刀狩りにより守ることができぬのを狙ったのであろう」隆景が呆れたようにつぶやく。対応を指示する秀長だが、正親によると盗賊は既に逃亡したという。胸をなで下ろす秀長だが、正親はさらに報告を続けた。「町人たちの何人かが隠していた武具を手にし、賊を追い払ったそうでござりまする」その知らせに秀長は顔面蒼白になる。

連れてこられた町人の中には筆職人の才蔵(間宮祥太朗)の姿もあった。「殿様、申し訳ありませぬ!」才蔵たちはその場で大きく頭を下げた。「されど、悔いはありませぬ。危うく小平太(野平駿)を殺されかけたゆえ。しかしほかの者たちも守ることができもうした。それと引き換えにおとがめを受けるなら、致し方ないこと」才蔵だけでなく連行された町人は皆、覚悟を決めていた。

同席していた輝元、隆景、秀家が秀長に圧力をかけてくる。家康と利家は無言で事態を見守っていた。秀長は大きく息を吐き、「後ほど改めて吟味いたすが、こたびの一件、お主らはおとがめなしとする」と宣言した。刀狩りに反するような秀長の裁定に輝元と隆景が詰め寄る。しかし秀長は才蔵たちに非がないこと、さらに民を守れなかったのは自分たちの落ち度だと説く。また、盗賊たちも泰平の世になじめず道に迷った者たちだと思いをはせる。

「二度とこのようなことが起きぬよう、これよりは城下の見回りを強め、何かあればすぐにでも駆けつけられるようにするゆえ、どうか許してくれ! 真にすまんかった!」と、町人たちに頭を下げた。そんな秀長の姿を前に、輝元たちが口を挟むことはなかった。

「農民だった秀長こそ熟知しているんだよね」

このシーンは、ダブルスタンダードを駆使する秀長に視聴者の注目が集まったと考えられる。

秀長と秀吉は争いを日本から無くすため、大仏建立のためと称して刀狩りを実行した。しかし強硬な政策は大きな混乱を招いた。各地の有力大名を招いた接待の席で、城下町の店に盗賊が押し入ったという知らせが入った。盗賊はすでに追い払われていたが、それは才蔵をはじめとする町人たちが刀狩りに逆らい、武具を隠し持っていたからだった。

太閤・秀吉の命に逆らったことになる町人たちだが、武具がなければ盗賊に殺されていたことだろう。その場に居合わせた大名たちは秀長の沙汰に注目したが、秀長は才蔵らを咎めることはなかった。秀吉の命令を無視するかのような判断だったが、秀長の、自分たちが民を守るという覚悟に誰もが圧倒された。

SNSでは「獣とも盗賊とも戦わなきゃいけない町人と農民大変だな。農民だった秀長こそ熟知しているんだよね」「民を守りたい、平和な世を作りたいってのはずっと秀長の中にあるんだな」「大和大納言が町人に頭を下げたら、大名たちは何も言えないな」と、秀長の言動にコメントが集まった。

秀吉の刀狩りで集められた武具は、京都の方広寺に安置する毘盧遮那仏に使われたとされている。この大仏は高さ約19メートルとされ、奈良東大寺の大仏を上回る巨大なものだった。大仏殿も当時日本最大級の木造建築であったとされている。しかし1596(文禄5)年の慶長伏見地震で、完成したばかりの初代大仏は大きく破損した。秀吉は再建を命じたものの、秀吉が1598(慶長3)年に死去したため事業は豊臣秀頼に引き継がれた。

秀頼は銅製の第二代大仏を造営し、1612(慶長17)年頃に完成させた。さらに1614(慶長19)年には方広寺に鐘を鋳造した。しかし、この鐘に刻まれた「国家安康」「君臣豊楽」の文言が徳川家康の逆鱗に触れたとされ、方広寺鐘銘事件が発生した。これが大坂冬の陣・夏の陣へとつながり、最終的に豊臣家は滅亡した。秀吉肝いりの政策が、豊臣家滅亡のきっかけになってしまうとはなんとも皮肉なことだ。

日本史において秀吉の刀狩りは有名だが、実はこれ以前にも、鎌倉幕府が鎌倉の治安維持を目的として、市中の僧侶や庶民に対して帯刀を制限する政策を実施したことがある。1228(安貞2)年、時の執権・北条泰時は高野山の僧侶に対して武器の所持を禁じる措置を行った。これは日本史に記録された最初の刀狩り的政策とされている。

さらに1242(仁治3)年に鎌倉市中の僧侶やその従者などの帯刀を禁止する腰刀停止令を発布した。違反者の刀剣は没収し、大仏へ寄進すると定められた。さらに1250(建長2)年に北条時頼は泰時の政策をさらに拡大し市中の庶民の帯刀を禁止・夜間の弓矢所持を禁止した。