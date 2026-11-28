俳優・モデルの齋藤飛鳥が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』のナレーションに初挑戦した。担当したのは、29日(13:40～ ※関東ローカル、通常と放送時間が異なる)に放送される「27歳 きょうも崖っぷち～駆け込み寺 守りたい灯り～」。新宿・歌舞伎町で人々の居場所を守ろうと奮闘する27歳の女性を追った作品だ。

かつて乃木坂46という大きなグループに身を置き、現在は一人で活動する齋藤。同世代の女性が人々に手を差し伸べる姿に刺激を受けるとともに、自身にとっての“居場所”の変化や、ドキュメンタリーの被写体となった過去についても語った――。

事務局長逮捕で「日本駆け込み寺」が存続の危機

新宿・歌舞伎町の「日本駆け込み寺」は20年以上、DVやストーカー被害、金銭トラブルなどに悩む人々を支えてきた。ここで、若者食堂や夜回りを通して、行き場のない若者たちに寄り添ってきたのが清水葵さん(27)だ。

だが、2025年、事務局長が薬物所持で逮捕され、駆け込み寺は存続の危機に。東京都から補助金の返還を求められ、銀行口座が差し押さえられた。活動の縮小を余儀なくされ、若者たちが自由に休める場所も失われた。

それでも清水さんは、外国人客向けの着物レンタルや旅行者の荷物預かりを始め、その収益を運営資金に充てようとする。街頭で募金も呼びかけるが、思うように集まらない。

そんな折、かつて駆け込み寺に通っていた若い男性が亡くなった。居場所を開け続け、彼が来てくれていたら、何か話を聞けたかもしれない。清水さんは悔しさを口にする。

一人一人に寄り添う清水さんだが、頻繁に訪れる女性への接し方を巡り、ボランティアから「優し過ぎる」と指摘される。中学時代にいじめを経験し、人の目が気になって強く言えない。どこまで手を差し伸べ、どこから距離を置くべきなのか。人を支える難しさに直面する中、清水さんは新たな決断をする――。

歌舞伎町で夜回りをする清水葵さん (C)フジテレビ

人から受け取った愛情を相手に渡す姿に「私にはできないこと」

日本駆け込み寺に密着した前回(25年12月21日)の放送を視聴したという齋藤は、清水さんについて「同年代として、ただ自分の欲のためにやっているわけではないことが伝わってきました。とても愛情深い方なのだと思いました」と印象を語る。

特に心を動かされたのは、彼女のもとに自然と人が集まってくること。創設者の玄秀盛氏や、自身を引き取って育ててくれた両親など、周囲の人々から受け取ってきた愛情を、今度はほかの人に向けられることが大きな魅力だと捉え、「愛情をしっかり受け取って、自分の中でかみ砕いて、それを相手に渡すことができる人だと思います。相談に来る方々も、葵さんが言葉をかけると、それを素直に受け取っているように見えたので、そういう人間性が素敵だなと思いました」と称賛する。

また、清水さんが、支援を受けた人の意見を現場に反映させることの大切さを語っていた場面も印象に残ったといい、「本当に大事なことですが、見落としがちなことでもあると思います。そういう部分を冷静に見つめているのも、素敵だと感じました」という。

長年にわたって乃木坂46で活動してきた齋藤自身にも、人を支える立場に置かれることがあった。1期生としてグループの先輩に当たる立場だったが、自ら何かを成し遂げて先輩になったわけではなく、加入したタイミングによるものだと冷静に振り返る。

「後輩から相談を受けたり、悩んでいる姿を見たりすると、私は自分の人生しか経験していないので、あまり人のためになるような話はできないと思って、すぐに引っ込んでしまうタイプなんです」と自己分析。それだけに、清水さんが相手の状況を見極めながら適切な言葉をかけ、実際の行動によって支える姿には、「“若いのに何が分かるんだ”と言われることもあるかもしれませんが、それでもしっかり向き合っている。私にはできないことだと思いました」と大きな刺激を受けたようだ。