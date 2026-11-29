毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズ『名探偵プリキュア!』と、プリキュアファンを公言するバーチャルアイドル・星街すいせいのコラボレーションが決定。星街すいせい＆プリキュア公式YouTubeにて、12月6日17時よりコラボ動画が公開される。さらに星街すいせい出演のNHKラジオ「ぶいあーる!」でもコラボを実施することが発表された。

星街すいせいは、『名探偵プリキュア!』を毎週視聴し、Xで感想を投稿し続ける熱烈なプリキュアファンを公言している。本コラボは、プリキュア公式YouTubeチャンネルで公開した動画「名探偵プリキュア!はなまるクリスマス情報局」で発表された。

名探偵プリキュアがさまざまな情報をお届けする中、突然星街すいせいからビデオレターが到着。「いつも使っているお気に入りのマイクがなくなっちゃったの! 名探偵のみんなのひらめきで、一緒に探してくれないかな?」と、キュアット探偵事務所に依頼をしたようで…?

キュアアンサーとキュアミスティックが、マイクを探しに星街すいせいの自宅を調査。マイクが見つかったら、一緒にライブができるかもしれないという。

マイクをなくして大ピンチ!? コラボ動画あらすじ

星街すいせいがお気に入りのライブ用マイクをなくして大ピンチ! そこへ名探偵プリキュアのキュアアンサーとキュアミスティックが現れ、一緒に星街すいせいの自宅を調査することに。衣装部屋にあると狙いをつけたものの、なぜだか不思議なものも出てきて…? 無事にマイクを見つけ、3人でライブを披露できるのか!?

本動画は、星街すいせいとプリキュア公式YouTubeからコラボ投稿で公開する。公開日時は12月6日17時。

星街すいせいからメッセージが到着!

この度、毎週放送を楽しみに観ていた名探偵プリキュアさんと特別なコラボレーションライブをさせていただくことになりました!

キュアアンサー、ミスティックと大好きな名探偵プリキュアの楽曲を今回のためのライブステージで一緒に歌って踊りました! 何度も聞いていた楽曲だったので、パフォーマンスができてとても嬉しいです!

それでは、12月6日をお楽しみに!

プリキュアファンのみんなへ

彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星街すいせいです!

プリキュアファンのみんな、こんにちは!

実は今回、私の大事なマイクをなくしてしまって…

名探偵プリキュアの二人に相談することにしたの!

みんなも一緒に、すいちゃんのマイクがどこにいっちゃったのか探してくれるかな?

名探偵プリキュアの二人との特別なコラボレーション動画、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです!

動画公開前日に、ラジオでもコラボが決定!

星街すいせいがMCを務めるNHKラジオ「ぶいあーる!〜VTuberの音楽Radio〜」では、コラボ動画投稿前日である12月5日21時05分～21時55分の放送でプリキュアコラボ回を実施する。プリキュア好きを公言するVTuberであるジョー・力一の出演や、キュアアンサー・キュアミスティック、声優の千賀光莉・本渡楓の出演も予定しているという。

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