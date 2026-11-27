テレ東系にて毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」より、新シーズンはテレ東系にて2027年10月より放送予定であることが発表された。

現在放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」の「ワンダーボヤージュ」編は残り3話。そして、その続きとなるリコとロイの冒険の新シーズンは、テレ東系にて2027年10月から放送予定となる。新シーズンでリコとロイを待ち受けるのは、さらに新しい出会い、そしてまだ見ぬ大冒険だという。

「ワンダーボヤージュ」編、クライマックス3話の見どころ

12月4日（金）放送／第160話「ユメコとロイの歌」

ある町にやってきたライジングボルテッカーズ。このあたりの吹雪は「白い闇」と呼ばれるほど強く、ロイはリコたちとはぐれ、道に迷ってしまう。なんとか避難した洞窟で出会ったのは、ゴーストポケモンたちと暮らす少女・ユメコだった。人里離れて暮らす彼女は、人間の友達が欲しかったと言う。ロイとユメコは、歌を通じて互いに心を通わせていくのだが…。

12月11日（金）放送／第161話「夢見るメタモンパラダイス」

誰もいない無人島で目を覚ましたナヴィとメタモン。ライジングボルテッカーズの仲間たちを探しに行くことに。キャプテンピカチュウ、マスカーニャ、さらにはラッタ！これまで出会ったいろんなポケモンにメタモンが「へんしん」しながら、大冒険！その先に待っているのは…とある伝説のポケモン―！？

12月18日（金）放送／第162話「ナヴィはライジングボルテッカーズ！」

ドククラゲが入り江に大量発生！？依頼を受けて島へやってきたライジングボルテッカーズは、それぞれ自分の得意分野でポケモンたちを助けていく。そんな仲間の姿を見て、チームの一員として「がんばる！」と奮起するナヴィ。いよいよ、ドククラゲを入り江から出すための作戦が始動。その成功の鍵は…ナヴィとメタモン！！

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokémon