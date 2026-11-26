ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて毎週日曜あさ8時30分より放送中の『プリキュア』シリーズより、シリーズ第24弾のタイトルが『ファンたじっくプリキュア!』であることが発表された(※BSS山陰放送は毎週あさ6時15分より放送)。
新たなプリキュアは『ファンたじっくプリキュア!』
『プリキュア』シリーズ第24弾、新しいプリキュアのタイトルは『ファンたじっくプリキュア!』。キャッチコピーは「かがやけ!みんなの笑顔!ファンたじっくなパーティーへようこそ!」だ。
発表されたロゴは、ハートや星、キャンディがあしらわれており、はじけるクラッカーや月・星・ハート・ダイヤマークが添えられたガーランドなど、パーティーらしいモチーフで構成されている。果たしてどんなプリキュアが活躍するのか、詳細に注目したい。
これまでのプリキュアシリーズ一覧
- 2004年『ふたりはプリキュア』
- 2005年『ふたりはプリキュア Ｍａｘ Ｈｅａｒｔ』
- 2006年『ふたりはプリキュア Ｓｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ』
- 2007年『Ｙｅｓ!プリキュア5』
- 2008年『Ｙｅｓ!プリキュア5GoGo!』
- 2009年『フレッシュプリキュア!』
- 2010年『ハートキャッチプリキュア!』
- 2011年『スイートプリキュア♪』
- 2012年『スマイルプリキュア!』
- 2013年『ドキドキ!プリキュア』
- 2014年『ハピネスチャージプリキュア!』
- 2015年『Ｇｏ!プリンセスプリキュア』
- 2016年『魔法つかいプリキュア!』
- 2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』
- 2018年『ＨＵＧっと!プリキュア』
- 2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』
- 2020年『ヒーリングっど❤プリキュア』
- 2021年『トロピカル〜ジュ!プリキュア』
- 2022年『デリシャスパーティ♡プリキュア』
- 2023年『ひろがるスカイ!プリキュア』
- 2024年『わんだふるぷりきゅあ!』
- 2025年『キミとアイドルプリキュア♪』
- 2026年『名探偵プリキュア!』
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