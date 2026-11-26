ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて毎週日曜あさ8時30分より放送中の『プリキュア』シリーズより、シリーズ第24弾のタイトルが『ファンたじっくプリキュア!』であることが発表された(※BSS山陰放送は毎週あさ6時15分より放送)。

新たなプリキュアは『ファンたじっくプリキュア!』

『プリキュア』シリーズ第24弾、新しいプリキュアのタイトルは『ファンたじっくプリキュア!』。キャッチコピーは「かがやけ!みんなの笑顔!ファンたじっくなパーティーへようこそ!」だ。

発表されたロゴは、ハートや星、キャンディがあしらわれており、はじけるクラッカーや月・星・ハート・ダイヤマークが添えられたガーランドなど、パーティーらしいモチーフで構成されている。果たしてどんなプリキュアが活躍するのか、詳細に注目したい。

これまでのプリキュアシリーズ一覧

2004年『ふたりはプリキュア』

2005年『ふたりはプリキュア Ｍａｘ Ｈｅａｒｔ』

2006年『ふたりはプリキュア Ｓｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ』

2007年『Ｙｅｓ!プリキュア5』

2008年『Ｙｅｓ!プリキュア5GoGo!』

2009年『フレッシュプリキュア!』

2010年『ハートキャッチプリキュア!』

2011年『スイートプリキュア♪』

2012年『スマイルプリキュア!』

2013年『ドキドキ!プリキュア』

2014年『ハピネスチャージプリキュア!』

2015年『Ｇｏ!プリンセスプリキュア』

2016年『魔法つかいプリキュア!』

2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』

2018年『ＨＵＧっと!プリキュア』

2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』

2020年『ヒーリングっど❤プリキュア』

2021年『トロピカル〜ジュ!プリキュア』

2022年『デリシャスパーティ♡プリキュア』

2023年『ひろがるスカイ!プリキュア』

2024年『わんだふるぷりきゅあ!』

2025年『キミとアイドルプリキュア♪』

2026年『名探偵プリキュア!』

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