ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送中、様々なジャンルのスペシャリストがパーソナリティを担当する『オールナイトニッポンGOLD』より、アニメ『名探偵コナン』の30周年を記念した特別番組『名探偵コナンのオールナイトニッポンGOLD』を12月25日よる10時から放送することが発表された。

メッセージや質問も募集中!

特別番組『名探偵コナンのオールナイトニッポンGOLD』のメインパーソナリティは高山みなみ(江戸川コナン役)が担当。

ゲストとして、岩居由希子(吉田歩美役)、大谷育江(円谷光彦役)、岡村明美(毛利蘭役)、小山力也(毛利小五郎役)、高木渉(小嶋元太役、高木渉役)、林原めぐみ(灰原哀役)、堀川りょう(服部平次役)、宮村優子(遠山和葉役)、山口勝平(工藤新一役、怪盗キッド役)が出演する。(50音順、敬称略)

番組では、アニメのキャストによるラジオ局を舞台としたオリジナルラジオドラマや、メインパーソナリティの高山みなみをはじめとした、多彩なキャストによるトークもお届けするほか、リスナーからのメッセージや質問にも答えていく。

現在、キャストへのメッセージや質問を募集中で、番組メールアドレス(conan@allnightnippon.com)で受け付けている。

番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996