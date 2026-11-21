ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、11月22日放送第42話「輝きのスターキラリングブローチ!」のあらすじと先行場面カットが到着した。

11月22日放送第42話「輝きのスターキラリングブローチ!」あらすじ

ウソをついているとだけ告げたまま、部屋に閉じこもってしまったみくる。どうして何も言ってくれないのだろうかと悩むあんなに、まふる所長は「探偵は自分で答えを見つけなければならない」と語る。

一方、みくるのもとを訪れたるるかは、あんなに真実を伝えるようみくるの背中を押す。さらに、ジェット先輩も録音機能を追加したプリキットボイスメモを手に「直接会うと言えないこともあるだろ？」と後押しする。また、パティスリーチュチュを訪れたあんなに対して、くれあも「人は自分のきらめきを守るために、ウソをつかないといけないときがある」と言葉をかけるのだった。

あんながキュアット探偵事務所に戻ると、机の上にはプリキットボイスメモが置かれていた。そこに録音されていたのは、自身の過去を打ち明けるみくるの声で――

スタッフ

脚本：村山功

演出：大河聡

作画監督：沼田 広、稲上 晃

美術：鈴木祥太

(C)ABC-A・東映アニメーション