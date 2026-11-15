ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中の『名探偵プリキュア!より、フィナーレイベント「名探偵プリキュア!感謝祭」の出演者情報やキービジュアルなどが解禁、またチケット先行受付がスタートした。同イベントは、2027年2月20日、21日の2日間4公演、神奈川県横浜市・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催予定だ。

声優キャスト8名が大集結!

1年間、自分で見て、感じて、考えて、“本当の答え”を探してきた「名探偵プリキュア」の4名、そして傍で共にみんなの笑顔を守ってきた妖精たちを中心に盛り上げていく本イベントでは、キュアット探偵事務所の面々が、シリーズ構成の村山功が脚本を手掛けるイベントオリジナルストーリーでナゾに挑む。

今回、出演者情報にあわせて、イベントキービジュアルも解禁に。星が瞬く夜空の下、プリキュアと妖精たちの晴れやかな笑顔と、添えられた「みんなにはなまるいっぱいの“ありがとう”。どんな未来もあなたと一緒ならー。」のキャッチコピー。様々な困難を仲間たちと乗り越えてきた彼女たちの集大成にふさわしいビジュアルとなった。

また、プレミアム公演には、プリキュアキャストの千賀光莉・本渡楓・長谷川育美・東山奈央の4名に加え、妖精キャストの加藤英美里・礒部花凛・羊宮妃那・梶裕貴の計8名の参加が決定。メインキャスト8名勢ぞろいで、ここでしか見られない生アフレコやトークコーナーのほか、シリーズ構成・村山功書きおろしの朗読劇など、盛りだくさんの内容を届ける。

そして、番組の始まりと終わりを毎回彩ってきた番組の主題歌歌手、石井あみ・熊田茜音・増井優花の3名が全公演出演。

チケット先行受付中

また、同イベントのチケットが、11月15日AM8:30より、チケットぴあにて1次先行抽選受付がスタート。「どんな寒さもはなまる解決！ブランケット」や「行くよ！名探偵☆キャップ」といった公演別の特典付きチケットなど、詳細情報はイベント公式HPよりチェックできる。

公演別特典付きチケット

「名探偵プリキュア!感謝祭」開催概要

会場

パシフィコ横浜 国立大ホール(〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)

会期

2027年2月20日(土)DAY1ファミリー公演 12:00開演 ／ プレミアム公演 18:00開演

2027年2月21日(日)DAY2ファミリー公演 11:00開演 ／ プレミアム公演 16:00開演 ※開場は開演の1時間前

公演内容

ファミリー公演

「名探偵プリキュア」と一緒にナゾを推理する調査タイムや、主題歌歌手たちによるライブパートも。お友だちみんなで楽しめる公演。

プレミアム公演

声優キャスト8名を交え、トークコーナーや生アフレコ、さらに本公演のために書き下ろされたオリジナル朗読劇など、番組のフィナーレを飾るプレミアムな公演。

チケット情報

チケット料金

ファミリー公演:一般（中学生以上）8,000円（税込）、こども（3歳～小学生） 6,000円（税込）

プレミアム公演:一律 12,000円（税込）

※こども一緒エリア／一般エリア共通

※3歳以上有料。3歳未満（0～2歳）膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は無料。

公演別特典付きチケット

上記チケット金額に＋4,000円（税込）で限定特典が付属する。

ファミリー公演特典（両日共通）：どんな寒さもはなまる解決！ブランケット

プレミアム公演特典（両日共通）：行くよ！名探偵☆キャップ

出演者

出演キャラクター※全公演出演:

キュアアンサー

キュアミスティック

キュアエクレール

キュアアルカナ

ポチタン

シュシュタン

マシュタン

ジェット先輩

出演声優キャスト※プレミアム公演のみ出演

千賀光莉:キュアアンサー／明智あんな役

本渡楓:キュアミスティック／小林みくる役

長谷川育美:キュアエクレール／帆羽くれあ役

東山奈央:キュアアルカナ／森亜るるか役

加藤英美里:ポチタン役

礒部花凜:シュシュタン役

羊宮妃那:マシュタン役

梶裕貴:ジェット先輩役

主題歌歌手※全公演出演

石井あみ:『名探偵プリキュア!』オープニング主題歌歌手

熊田茜音:『名探偵プリキュア!』エンディング主題歌歌手

増井優花:『名探偵プリキュア!』エンディング主題歌歌手

(C)ABC-A・東映アニメーション