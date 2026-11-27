ABEMAのアニメ・ポップカルチャー情報番組「SHIBUYA ANIME BASE」#107が11月20日に放送され、声優の佐倉綾音がゲスト出演。現在放送中のアニメ『魔法騎士レイアース』のオーディション秘話やアフレコ現場の裏話を語った。

番組では、1994年のテレビアニメ化から32年を経て制作された新作アニメ『魔法騎士レイアース』を特集。主人公・獅堂光役を務める佐倉綾音は、自身も1994年生まれであることに触れながら、もともとCLAMP作品のファンだったことを明かした。

また、獅堂光役のオーディションについても振り返り、平成版アニメの演技を意識するか、自分なりの解釈で挑むか悩んだことを告白。テープオーディションでは「自分なりの原作から受けたイメージの獅堂光」を意識して臨み、見事に役を射止めたという。

アフレコ現場については、長年愛されてきた人気作の新作ということもあり、キャスト陣も緊張していたと説明。収録初日は出演者それぞれが『魔法騎士レイアース』のグッズを身につけて現場入りしていたことも明かした。

さらに、話題は第1話の放送時のエピソードへ。佐倉綾音は、平成版主題歌「ゆずれない願い」が第1話終盤で流れる演出について、キャスト陣にも放送まで口外しないよう伝えられていたサプライズだったと語る。放送当日は、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依とともに高橋の自宅に集まり、リアルタイムで視聴していたことも明かした。

3人で作品のアパレルを着用して放送を見守り、「ゆずれない願い」が流れた瞬間には「本当に流れたねー！」と喜び合ったという。SNS上でも大きな反響が寄せられたことについて、佐倉綾音は「頑張ってよかったなって思えたところ」と振り返った。

今後の見どころについては、物語の根幹に関わる伏線や主人公3人が抱える葛藤に言及。「愛のあり方」を描くテーマが、令和の時代に改めて響く作品になるとの期待を語り、原作ファンだけでなく、新たに作品へ触れる視聴者の感想にも期待を寄せた。

このほか、話題のアニメ映画を紹介するコーナーで、最近見たアニメ映画の中で印象に残っている作品を聞かれた佐倉。映画『我々は宇宙人』を挙げ、「声のお芝居が素晴らしくて」「同業者から見て、結構度肝を抜かれることいっぱい起こりませんでした？」と、同作を鑑賞した仲村宗悟に問いかける。

さらに、「あんなことやられたらマジ声優っていらないのかなって」と語り、『ルックバック』『ひゃくえむ。』などにも触れながら、俳優ならではの声の芝居に刺激を受けていることを明かした。

『SHIBUYA ANIME BASE』#107は現在、「ABEMA」で無料見逃し配信中。次回#108は12月4日放送予定で、ゲストに白石晴香、富田美憂を迎え、アニメ『生徒会にも穴はある！』を特集する。

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