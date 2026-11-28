TVアニメ『名探偵コナン』より、30周年特別企画のフィナーレを飾る、12月のラインナップと特別企画が解禁された。

コナン史上初となる視聴者参加型ミステリー

コナン史上初となる視聴者参加型ミステリー「—江戸川コナンからの挑戦状—三十一島の殺人」の放送日が決定。12月12日よる6時から、3週連続で放送する。

今回、メインビジュアルと前編のあらすじ&場面カットを解禁。事件の舞台は、金塊が眠ると噂される謎の孤島「三十一島(みそひとじま)」。大きなクエスチョンマークとともに江戸川コナンの姿と、不穏に伸びたコナンの影が描かれており、「キミは真実を見抜けるか?」と視聴者に問いかけ、ミステリーへと誘うビジュアルだ。

前・中・後編の全3話構成で、12月19日「中編―捜査―」の放送後から特設サイトで推理を投稿することができる。応募期間は12月19日18時30分から24日23時59分まで。

26日「後編―解決―」放送後に、推理を投稿した方の専用ページに採点結果を届ける。今回、採点をするのは、阿笠博士が開発した「AIコナンくん」。推理に挑戦してくれたひとりひとりの回答を分析・採点する。放送に向けて、脚本を手がける大倉祟裕、吉田剛志プロデューサーからのコメントも到着した。

また、現在コラボイベントを実施中のあべのハルカス60階展望台では、「—江戸川コナンからの挑戦状—三十一島の殺人」メインビジュアルの展示が決定。「ハルカス衝空晴天台」は12月28日まで開催中。

そして、9月のアニメ公式YouTubeチャンネル特別番組「30周年の全力 情報解禁(フルスロットル)!『30号殺人事件』が楽しみ過ぎてバーロースペシャル～!!」で解禁した「秘密のコナンSHOW極」も12月に放送を控えている。近日追加情報を解禁する。

—江戸川コナンからの挑戦状—三十一島の殺人

-発生-(前編)あらすじ

日本有数の企業・貞包グループの顧問弁護士・八方榮一から招待状を受け取った小五郎。行き先は、金塊が眠ると噂される孤島「三十一島」。しかし、小五郎と八方弁護士に面識はなく、貞包グループには後継者問題もささやかれていた。出発直前、小五郎は目暮警部に呼び出され、コナンと蘭だけで島へ向かうことに。船には、島の所有者・貞包花野に集められた招待客が乗り合わせていた。謎めいた三十一島で、二人を待ち受けるのは――。

監督：山本泰一郎 コメント

最初に思いついたのは20年以上前。 ｢安楽椅子探偵｣というドラマを見たのがキッカケです。 時は流れ、30周年の企画として｢工藤新一水族館事件SP｣と「30号殺人事件｣が決まりました。 ですが、通常の放送枠で記念の年を締めたいと、本企画を懇願したところ､GOサインが出ました! 推理小説家大倉さんの脚本も得て出来上がった作品ですが､ 立案当初｢正解者ゼロを目指す｣と進めていたので､上手くいったか心配です(笑)

脚本：大倉崇裕 コメント

実は、小説も含めて、犯人当てはやった事がなかったのです。しかも三話連続で、「正解者ゼロを目指す」!? とはいえ、山本監督からのご指名とあらば断るわけにもいきません。がんばって考えましたが、正直大変でした。気をつけたのは、『名探偵コナン』らしさを失わないこと。犯人当てを進行させながらも、コナンの魅力や雰囲気を壊さないよう心がけました。その結果生まれた、自分なりの「犯人当て」ですが、果たしてどうなりますか。最後は山本監督が何とかしてくれるだろうと、信じています。

プロデューサー：吉田剛志(読売テレビ) コメント

放送30周年のフィナーレは、いつものレギュラー放送枠で、コナンの根幹である“推理”を日本中の皆さんと楽しみたい……。そんな想いで実現した視聴者参加型のミステリー。前編と中編には、犯人を突き止めるための手掛かりが隠されています。ぜひ名探偵となって「三十一島」の謎を解き明かしてください! そしてなんと、皆さんの推理を分析・採点するのは、阿笠博士が開発したAIコナンくん。コナン史上初めての試みなので、もしかするとAIコナンくんが“迷”探偵になってしまうこともあるかもしれませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです(笑)これからも挑戦を続けるコナンの新たな一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう!

放送スケジュール

「前編―発生―」12月12日 よる6時

「中編―捜査―」12月19日 よる6時

「後編―解決―」12月26日 よる6時

特設サイトでの推理の応募期間：12月19日18時30分から24日23時59分まで

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