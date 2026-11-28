ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、11月29日放送第43話「私の相棒」のあらすじと先行場面カットが到着した。

11月29日放送第43話「私の相棒」あらすじ

みくるが明かした本名が母親と同じだったことにとまどうあんな。学校でもみくるから目を離せずに考え込んでしまうあんなだったが、そんな中、担任の美原がソワソワしていたクラスメイトの森山祐介を呼び止め、隠し持っていたゲーム機を放課後まで預かることに。

放課後、あんなが日直の仕事でゴミ捨てから教室に戻ろうとしていると、まふる所長が理事長室に入っていくのを見かける。

あんなも部屋に入れてもらい、昔からの親友だというふたりの話を聞いて「はなまる素敵です」と言うと、まふるから「あんなとみくるも同じようなもんじゃないか」と言われたものの、うまく言葉を返せなかった。

あんなが理事長室から出ると、ポチタンがマコトジュエルが盗まれたことに反応し、あんなを教室へと引っぱっていく。

しかし、教室にいたクラスメイトたちや担任の美原に「大事なものがなくなった人はいないか」と聞いても、誰の持ち物もなくなってはいなかった。

誰の何が盗まれたのか推理していると、あんなとみくるはある人物の様子に気づき――

スタッフ

脚本：千葉美鈴

演出：岩井隆央

絵コンテ：柴田匠

作画監督：上田由希子、竹森由加、ノエル・アンニョヌエボ、フランシス・カネダ

美術：小林亮太

(C)ABC-A・東映アニメーション