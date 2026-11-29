M!LKの曽野舜太が23日、自身のYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。北海道・円山動物園を訪れ、偶然出会った子どもたちと交流するなかで、改めて仕事への思いを語った。

曽野舜太

北海道の動物園で立て続けに“ファン”と遭遇「M!LK頑張っててよかった」

この日の動画では、北海道・円山動物園を訪れた曽野の様子を公開。さまざまな動物を見て回り、動物にまつわる雑学を披露するなど、園内の散策を楽しんだ。

そんななか、ソフトクリームを食べようとしていた曽野に、来園者から「M!LKの方ですか……?」と声がかかる。「うちの子、大ファンなんです」と伝えられると、曽野は「ええ、マジですか? こんにちは」とあいさつ。自身に会えたことで涙を流す女の子に、「どうしたの? どうした? よく気づいたね。M!LK好きで? 本当に? ありがとね」と優しく声をかけつつ、感謝を伝えた。そして、「ちなみに誰が好きなの?」と尋ねると、「舜ちゃんと柔ちゃん(山中柔太朗)」との返答が。「おお! よかった～! 気を使ってくれたかもしれない(笑)」と笑いを誘った。

その後、「頑張ってね、学校」と声をかけ、女の子と別れた曽野は、「俺に会ってくれただけで、泣いてくれて。俺も光栄よ」としみじみ。改めてファンとの出会いを喜んでいた。

すると、その直後、今度は曽野が出演している『ポケモンとどこいく!?』(テレビ東京)を見ているという子どもに遭遇。「いつも『ポケモン』観てます」と声をかけられた曽野は、「えぇ!? そっちいくよ!」と男の子の元に駆け寄り、子どもの目線に合わせながら「ポケモン見てくれてんの? ライジングソノシュン(番組内で曽野が扮するキャラクター)? マジで嬉しいわ!」と感激した様子を見せた。さらに、男の子と好きなポケモンについて話を弾ませると、別れ際には「強いポケモントレーナーになれよ」とエールを送った。

立て続けに子どもたちから応援の言葉をもらい、「動物園に来て、俺が応援されているってどういう状況?」と驚きを隠せない曽野。「『ポケモン見てます』はマジ嬉しい。よっしゃ!」と喜びを爆発させていた。

そして、動画の最後に、この日の出来事を振り返った曽野は「この動物園で俺が勝手に応援されて元気が出たというか……M!LK頑張っててよかったな」と感慨深げに話し、「お仕事をまた頑張れるなと思った」と改めて仕事への意欲を見せていた。

曽野と子どもたちとのやり取りにファンからは、「小さい子の神対応激メロ」「小さい子とやさしくお話ししてるしゅんちゃん癒される」「しっかり子供の目線に合わせてあげる舜ちゃん。ほんとに子供思いで良い子すぎる」「こどもたちへの対応が素晴らしすぎる。舜ちゃんにもっと子ども向け番組を担当してほしい!」「子供に優しく話しかけてるのを見てなぜか涙出てきた笑笑めろいってこう言うことだな」といった反響が寄せられた。