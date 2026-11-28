中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山﨑武司 打撃コーチの覚悟＜後編＞」に出演。中日・鵜飼航丞について語った。

山崎武司氏

山崎武司氏が鵜飼航丞の飛距離を高く評価

鵜飼について、自身の若い頃と重なるところがあるという山崎氏。秋季キャンプで指導するなかで、「もう何でもやるんですよ、鵜飼は。いいと思ったことを全部取り入れてやっちゃうんですよ。いいも悪いも」と感じたそうで、「それをまずやめさせました。とりあえず一回、いろいろやるのをやめようと。とにかくやることを絞ろうということで今やってるんですけど」と明かした。

一方で、山崎氏は石川昂弥、細川成也、サノーらの名前を挙げながら、「鵜飼が一番飛ばす。ちょっとね、飛ばすことに関しては細川も勝てないもん」と、鵜飼の飛距離を高く評価。山本昌氏も、フリーバッティングでスタンド上段に次々と打球を飛ばす鵜飼の姿を振り返った。

続けて、山崎氏は「そういう部分ではやっぱりみんなが期待するのは分かるんですけど」とした上で、現在、鵜飼に指導しているのは、打撃におけるタイミングや間の取り方だと説明。その指導の手応えについて「少しちょっと分かってきてくれたかなっていう。まだまだですけどね」と語っていた。