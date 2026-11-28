元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山﨑武司 打撃コーチの覚悟＜後編＞」に出演。中日・工藤公康監督と自身の現役時代の成績を比較した。

山本昌氏

山本昌氏が工藤公康監督と自分の現役時代の成績を比較

中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)は、山本氏をはじめとする中日のレジェンドOBたちにキャンプを訪れてもらい、意見を言ってほしいと要望。そして、山本氏に「工藤さんとまたどっちが上か下かの言い合いをしてください」と冗談っぽくお願いして、笑いを誘った。

山崎氏によると、山本氏と工藤監督が会うと、現役時代の成績ではどちらが上か下かという話になるそうで、山本氏は「防御率も全く同じなんだよね。勝ち星だけ負けてんのよ」と説明し、「工藤さん、強いチームにおったじゃん、みたいな」と冗談交じりに語った。

さらに、山本氏は「でもね、工藤さん、最多勝を獲ったことないんだよ」と、工藤監督が現役時代に最多勝のタイトルを獲得したことがないことに言及。山崎氏から自身は何回獲得したのかと聞かれると、「最多勝3回あるんで」と答えた。

山崎氏がそこを強調するように促すも、山本氏は「でもね、向こうはMVPが何回もあるんで」と工藤監督の実績にも言及。そんな二人のやり取りをキャンプでも繰り広げてほしいという山崎氏に、山本氏は「ぜひじゃあ、邪魔させてもらいますんで」と応じていた。