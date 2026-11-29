「恋愛してます」――。タレントの王林が、27日にYouTubeチャンネル『SHELLYのお風呂場』で公開された動画にゲスト出演し、現在、年下男性と長く交際していることを明かした。年上好きだった王林が、相手の年齢を知らないままひかれた経緯や、実際に付き合って気づいた恋愛観の変化についても語った。

王林

「恋愛してます」現在は年下男性と長く交際中

この日の動画では、プライベートでも親交のあるSHELLYと王林が、仕事や恋愛について率直に語り合った。

トークの途中、SHELLYが「恋愛してんの?」と尋ねると、王林は「恋愛してます」「ありがたいことに」と即答。さらに「(週刊誌に)撮られまして」と笑いながら続け、現在も同じ男性と長く交際していることを明かした。

SHELLYも「長いよね」と応じ、交際について以前から知っている様子。王林は、恋人と出会ってから付き合うまでの経緯についても話し始めた。

王林によると、当初は共通の親しい友人を通じて知り合い、同じ場所に居合わせることが多い「知り合い」の関係だったそう。「今日もあの人いるな」と思うような時間が長く続いていたという。

年齢を知らず「自分が見てるその人の情報だけ」で好きに

相手の男性について、王林は「フランスとハーフの人」「かっこよくて、ちょっと大人っぽくって」と説明。自身が思い描いていた好みの男性像にも当てはまり、年上に見えていたという。しかし、相手は実際には王林より年下だった。

王林は、相手の年齢を後から知ったことで「年下でも、年じゃないんだな」と感じたと回顧。年齢ではなく、相手の振る舞いや人柄に心を動かされたと振り返った。

また、「先に年下だって知ってたら、もしかしたら恋愛として見なかった」と本音も。年齢を知らなかったからこそ、先入観を持たず、「自分が見てるその人の情報だけでジャッジして、好きになれた」と話した。年上の男性が好きだった自身にとって、年下男性との交際は「想定外」だったという。

年下らしい行動も「全部“かわいい”で片付いちゃう」

実際に年下の恋人と付き合ったことで、王林の恋愛観にも変化が生まれたそう。王林は、年上の男性と付き合った場合、相手に年下らしい行動や幼さが見えると、「子供だな」とマイナスポイントとして受け止めてしまうことがあると分析した。

一方、最初から年下だと分かっている恋人なら、年下らしい一面が出ても「かわいいね」と受け止められるという。「全部“かわいい”で片付いちゃって、イライラになったりとか、不満になったりとかしない」と話し、年上好きだった自身にとっては「初めての感覚」だと説明した。

相手の年齢を知らないまま人柄にひかれ、これまでの好みとは異なる年下男性との交際を始めた王林。実際に関係を重ねるなかで、年齢という条件だけでは分からなかった相性に気づいたようだった。