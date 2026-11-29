元プロ野球選手で野球解説者の金村義明氏が、YouTubeチャンネル『おじさんだけど、遊んでもいいですか? Presented by CHAP UP』で公開された動画「【松井秀喜と長嶋茂雄の約束】実は「巨人監督」ではない・・・!? 金村義明が考察する密約の内容」に出演。巨人・松井秀喜監督の就任について語った。

金村義明氏が松井秀喜監督の就任について語る

松井氏の巨人監督就任について感想を求められると、金村氏は「素晴らしいんじゃない?」と回答。続けて、「それと、ドラゴンズ。(自分と)同級生の工藤さん」と、工藤公康監督の名前を挙げ、「工藤さんもね、僕、巨人もあるかな思って見てたんだけども、やっぱり長嶋さんとのね、あの固い絆が松井を動かしたと思うよ」と自身の見解を述べた。

また、松井氏と長嶋さんが交わしたという約束について、「僕は何の約束かな? (と思っていた)」と切り出した金村氏。当初、長嶋さんがアテネオリンピックを前に倒れたことから、日本代表の監督に関するものではないかと考えていたそうで、「長嶋ジャパンの時に倒れられたんで、その時の金メダルを俺の代わりに取ってこいって言ったのかなって思ってたら」「(約束は)ジャパンのほうでと思ってたら」と振り返った。

そして、近年の巨人が日本一から遠ざかっていることや、松井氏が指揮を執る秋季練習に多くのファンが詰めかけていることにも言及。「やっぱりミスターの流れをくむ松井秀喜だし、人格者だし。マスコミに対してもものすごくね、気配りもあるし」と、松井氏の人柄を称賛した。

さらに、自身も長年、報知新聞との契約で世話になっているといい、「個人的には松井秀喜を応援したい」と語った金村氏。原辰徳監督時代に日本シリーズでソフトバンクに2年連続で4連敗を喫したことや、来季からセ・リーグでもDH制が導入されることなどに触れながら、松井新監督が率いる巨人について、「もう僕は楽しみでしかない」と期待を寄せていた。