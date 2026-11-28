俳優の羽田美智子が25日、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。普段からポーチに入れて持ち歩いているという意外なアイテムを紹介し、その使い道を明かした。

羽田美智子

羽田美智子がポーチに塩を入れている理由

この日の動画では、スタッフからバリ島のお土産としてポーチをプレゼントされた羽田。その場で愛用していたポーチの中身を入れ替えることになり、普段から持ち歩いているアイテムを紹介した。

化粧品やハンドクリームなどに加え、乾燥する冬の季節に備えて、さまざまな種類の飴を持ち歩いているという羽田。そんななか、「あと、お塩」とポーチの中から保存袋に入った塩を取り出した。その理由について、お弁当に入っている卵などを食べる際に、少し塩が欲しいと思うことがあると説明。お清めなどを目的としているわけではなく、食事の際に使うために持ち歩いているのだという。

スタッフも、以前に羽田から塩をもらったことがあるといい、羽田は、味付けが物足りないと感じたときなどに少し振りかけることができるため、持っていると便利だと語った

ただ、そんな塩の持ち運び方をめぐり、羽田とスタッフの間で思わぬやり取りが。塩を入れている容器について、保存袋だと見た目が少し怪しいという話になると、羽田も「ちょっと怪しい、これ変えた方がいいよね(笑)。ちょっと押収されたものっぽい……(笑)」と苦笑い。

塩を持ち歩くにはどのような容器が適しているのか、スタッフとともに考え始めるも、ラップに包んでも見た目はあまり変わらないのではないかという話に。スタッフからは小さな薬ケースのようなものを使う案も出たが、中身が漏れてしまうことを心配した。

そして、「でも、これ絶対塩だから」と念を押す羽田に、スタッフも疑っているわけではないと返答しつつ、「事務所としてはこの画をあまり出したくない(笑)」と言われると、羽田は「本当に塩なのよ……(笑)」と訴えかけていた。