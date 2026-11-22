思えば、一緒に家族で麻雀を覚えたときからそうだった。

「こんなの、読めば通るやろ」

親父の仕掛けにペタペタとオリていた私をよそに、弟は平然と「私が切れなくて手に留めた牌」を通していた。

――あの頃から、アイツは天才だったな。

30年前の思い出話が頭をかすめたのは、11月17日(火)の2試合目を見ているときのことだった。

東3局、

下石から先制リーチがかかる。

待ちは、今しがた場に2枚目が切れた南単騎。

麻雀牌は1種類につき4枚入っているので、下石が持っている牌を除くとあと1枚。

そして、

持ってきた人の目からは、

「4人の手と山の中を合わせてあと1枚しかない南の単騎待ちでテンパイしているときにしか、この牌はロンされない」

というのが分かる。

こういった、ラスト1枚で待っているときの単騎待ちを「地獄単騎」待ちと呼ぶ。

そして、その1枚しかない南を持ってきたのが、私の弟、U-NEXT Piratesの朝倉康心である。

――よりにもよって。可哀想に。

モニターから顔を背けたい気持ちとともに私は、覚悟しながら放銃の時を待っていた。

しかし、朝倉は、

なんと、南を止めたのだ！

繰り返しになるが、南は残り1枚しかない。

その地獄単騎待ちすらケアするということは、下石のリーチが「七対子の可能性がそれなりにある」と読めていることになる。

こちらもテンパイしにくい七対子とはいえ、イーシャンテンだ。

南はそのまま打って、ロンと言われても「しょうがない」と考える方が多いのではないか。むしろ、それが普通だと思う。

いくつか理由は思いついたものの、せっかくこの場面をテーマにして記事を書くなら、本人の思考を余すところなく紹介したいと思ったので、朝倉に聞いてみることにした。

すると、「かなり七対子だと思っていた」という返事が返ってきた。

やや難しい内容になるとは思うが、興味深い話が聞けたので、ぜひ読んでいってほしい。

麻雀は深くて、本当に面白い。

南を止めた理由としてはまず、「下石の手出し内容」というのを挙げていた。

朝倉から見て、下石の手出しツモ切りは、

このようになっている。白の牌が手出し、灰色の牌がツモ切りだ。

朝倉は、まず、「全体的な字牌の少なさ」に注目した。

捨て牌二段目で切っている中は、この時点で2枚切れ。それ以外の字牌は切られていない。

また「手出し内容」についても七対子と読むに値する材料があったと話してくれた。

確かに、手から45萬のリャンメンターツが出てきているわりには、安全牌候補の中をツモ切って、ピンズの数牌を連続で手出ししているのはかなり気になる。

仮に下石の手がメンツ手だったとしたら、45萬の好形ブロックを払っている段階で、埋まっていない部分は好形だらけになっているはずだ。

形が完全に決まっているなら、中を安全牌として残すことが多くなるだろう。

逆に、2筒も7筒も手牌に関連しているとメンツ手にはなるが、それは牌姿が相当限定される。

4筒を切っていて手出しで2筒を打っているときは、234筒のメンツが手にあって、5筒を引いてきてかわりに2筒を打ったときがメインだ。

また、7筒が最終手出しということは、これが未完成ブロックに関係していることが多いだろう。

例えば、

例 45萬234778筒34566索

このときは中をツモ切りしても不思議ないが、「下石がメンツ手である」パターンは数としてあまり思いつかない。

このパターンですら、45萬4筒を捨てているので、七対子の分岐をぶった切っていないと出来ない。

加えて、全体の河を見ると、

手前の朝倉と、上家の萩原がピンズの上目(数字の大きい方)が早めに切っているのが分かる。

また、朝倉は1筒と3筒も早々に捨てている。

要は、2筒7筒は両方とも「場況としてよい牌」なのだ。

ならば、最後まで「重なりそうな」2筒7筒を持っていたことと、全く悪くないマンズのリャンメンを払っていることとを合わせて、「下石は七対子をしている可能性が高い」と考えるのも自然といえば自然だ。

もちろん本人も確信はないと言っていたし、なんなら箇条書き的な文で送ってきたのでこれが完全に思考とあっているかの保証はないが(そのへんは信頼してくれていると勝手に受け止めておく)、こうして突き詰めて考えると、

「七対子もあるなぁ」

と思えてくるから不思議だ。

そして、七対子だと仮定したときに、そこそこ良さげな数牌を捨ててまで待つ牌は何か。

そう、アガリが期待できる字牌だ。

しかも、

南は直前に切られているので、「それまでは1枚切れで、手に残しやすかった」ということが分かる。

ここで南を打って放銃した場合は、6400以上の放銃が確定する。

また、ドラが北ということが、さらに下石の七対子率をアップさせる。北が浮いているなら、思い切って七対子へと向かいやすいからだ。

ひどいときには、下石のドラ内蔵七対子に一発で打ち上げてリーチ一発七対子ドラドラ裏裏の16000を払う羽目になるケースも、打南には存在するわけだ。

もっと言えば、下石が七対子をしているのなら、北をはじめとして自分が七対子で使うために残した牌の信用度が怪しくなる。

9索がトイツで持たれているかもしれないし、ドラの北待ちで追いついたとて、下石の手に組み込まれていたらアガリは厳しい。

本人の言葉を借りれば、

「かなり七対子だと思っていたし、あのリーチが七対子だって言われたら、6400か8000か12000か16000かって言われる南は切らないよねって感じ」

だそうだ。

そして、朝倉は「オリるなら安全牌は十分に足りている」ことも、南を切らない理由として挙げていた。

このあとは、

下家にいる親のたろうにも、なるべく鳴かれないような牌を選びながらオリていた。

下石のリーチは、

流局。

朝倉は、

しっかりと下石のアガリ形を確認していた。

彼は天才で(もちろん努力もしているだろうが)、私は叩き上げ。

また、打っている舞台や立場が違いすぎるので恐縮だが、私と朝倉は麻雀のスタイルとして「超ファインプレーと、たまのポカ」が混在してしまうところが似ていると日頃から感じている。

この試合、朝倉は展開に恵まれず3着、次戦は悔やまれる打牌があっての4着と、なかなか厳しい流れが続いている。

だが、まだ半分しかレギュラーシーズンは終わっていない。

あと半分も残っている。

まれにミスが出るのは誰でも一緒だ。気持ちは痛いほど分かるけれど、仕方がない。

――ここから、ポイントを取り返していこうぜ。

今日取り上げたような「超ファインプレー」をたくさん繰り出して、さ。

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