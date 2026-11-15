この記事をクリックしてくださった人の中には、

“えっ? 佐野ひなこって麻雀してるの??”

と思った方もいらっしゃるだろう。

グラビアアイドル、女優など、様々なシーンで活躍をしている佐野ひなこ。

私の通っている整骨院の先生も、私がMリーグドラフトで選ばれたメンバーの話をしたところ、

“佐野ひなこ、知ってます! ツインテールの人ですよね!!”

と声を弾ませながら話してくれた。

ところで、筆者は一度だけ、企画で佐野と麻雀をしたことがある。

――いやいや、別にドヤりたいわけではない。

このご時世にこういうことを書くのも何なのだが、佐野は本当に、ものすごく、「顔が小さかった」。

私は一般成人オジサンなのだが、佐野の顔は私の半分くらいしかなかった。

「本当に同じ人間なのか?」という疑問を持ったことを覚えている。

そんな佐野は2024年に最高位戦日本プロ麻雀のプロとなった。

そして、

2026-27シーズンからセガサミーフェニックスの選手としてMリーグで麻雀を打っている。

二つ名は「麻雀小悪魔」。

セガサミーフェニックスのメンバー顔合わせ動画では、「杉並の全ツッパ」を自称していると佐野は話していた。

しかし、それを公式な二つ名にすることは、監督の茅森らから即座に否定されていた。まぁそうか。

そして、別の案である「麻雀小悪魔」が採用されたわけである。

「全ツッパ」とは、危険牌でも「全て突っ張る」ように押していくことを示す。短くしたと思われる「ゼンツ」という言葉と同じ意味だ。

「全ツッパ」を自称するくらいなのでお分かりかと思うが、Mリーグの麻雀を見ていても、佐野は相手の攻めに対して積極的に押していくことが多い。

デビューイヤーにもかかわらず、肝が据わっている印象だ。

麻雀の内容自体はまだ荒削りで、厳しい言い方をすれば、ミスをすることも少なくはない。

ただ、佐野のいいところは「ミスを自覚している」ところだ。

昨日の試合は佐野自身初めての連勝でした！🌹 . 弱気な選択してしまい反省していたので 後半は腕振りすぎました。 特に五きらず直ぐに6を引いた時ですね。 降り気味で粘って四きったところです。 チー出し七に、浮き牌の五も⑤も7も全て切れないなぁって思い込みました。。。 あがれてたかも..と反省しつつ、後半腕触れて良かったです（ ; ; ） そしてそして！！！！！さやねぇもトップでトップトップ👏！！！！✨✨ フェニックス地上に復帰いたしました！🙌 来週も上向きにがんばります！ 応援ありがとうございました☺️！🐦‍🔥 — 佐野ひなこ (@hinachimuu) November 14, 2026

変に取り繕わずに、このようにミスをミスだと認めて、次に繋げていく。

その繰り返しが成長を生むと感じる。

また、打牌速度が早いのも、同じくいいところだと感じる。

そして、別の角度の考察として、

佐野は、他の選手が麻雀中にはなかなかしないような表情で打っていることが多い。

さて、そんな佐野が決めた、ゴージャスな倍満の手順を見ていこう。

11月13日(金)麻雀2ch 1戦目。

前の巡目に9筒を切った佐野は、3巡目に、

8筒を持ってきた。

現状、赤を2つ使ったイーシャンテンだ。

ここで佐野は、

9索を打った!

落ち着いた、いい選択だ。

9索を切ると、あと2枚の有効牌を引かないとテンパイしない「リャンシャンテン」となる。

一方で、打8筒や8萬とすれば、1-4索リャンメンと89索シャンポンのイーシャンテン。ものすごくいいツモをしたときには、一手でテンパイし、サッとアガれる可能性はある。

ただ、ここは、

8索も9索も1枚ずつ河に切れている。

7索をツモっての変化などもあるが、現状は仕掛けが効かない。

よって、このままソウズの連シャンポンに頼ったときには場に89索がこれ以上切れたときにアガリが厳しくなってしまう。

だから、

佐野が切ったように、ここで9索を1枚外しておくのがいい。そうしておけば、マンズやピンズの伸びに期待できる。

マンズは、4赤568萬の形が見た目よりも悪くない。ツモ36789萬でまたイーシャンテンに帰ってくる。特に、ツモ7萬の三面張は絶好だ。

また、ピンズは9筒を捨ててはいるが、赤5678筒の四連形に伸びが見込める。69筒を引けば4-7筒待ちのリャンメンが出来る。

また、ツモ47筒はフリテン含みにはなるが、そのうちの、

ツモ4筒は三面張受けになるので、ツモに十分な期待が持てる!

目先のイーシャンテンにこだわらず、ゆったりとリャンシャンテンに戻したことが好手となった場面だ。

ここは佐野、そのまま9索のトイツ落としとした。

9索の方が8萬よりも安全度は高いが、まだ4巡目。

そして、このように8萬を残しておくと――

クリティカルな7萬ツモがある!

マンズで三面張が出来た!

ここは、

ピンズのフリテン受けを嫌った!

9筒が3枚切れなのが大きい。三面張でも残り8枚しかないので、それならフリテンではない1-4索7枚待ちを残す方がいい。

マンズが埋まったときに、1巡につき4回のアガリ抽選があるのと、フリテンが残って自分のツモ番1回でしかアガれないのとでは全然違う。

佐野は、

なぜか眩しそうな顔をしていた。

繰り返すが、麻雀対局ではなかなか見かけない表情だ。

2巡後に、

4索を引き入れてリーチだ!

再び佐野に目を向けると、

今度は、一転して凛々しい表情で闘牌をしていた。

本当にコロコロと面持ちが変わる選手だ。

“佐野ひなこが出ているし、Mリーグを見たい!”

と思った方は、打牌だけでなく表情にも注目すると面白いように思う。

佐野は一発目のツモ番で、

3萬を持ってきた!

しかも、裏ドラが8萬だ!

リーチ一発ツモタンヤオピンフ赤赤裏。

4000-8000は4200-8200のアガリで大介をかわした佐野が、そのままトップ獲得。

これで個人連勝となった。

インタビューでの、セガサミーフェニックスの勝利ポーズも、

段々、見慣れてきたように思う。

(C)Mリーグ (C)AbemaTV,Inc.