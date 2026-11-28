JR東海は、リニア・鉄道館で開催する冬のイベントについて発表した。「新春! ドクターイエロー神社」をはじめ、年末年始に合わせたイベントを開催するほか、名古屋鉄道とのコラボイベントなど、さまざまな特別イベントも用意している。

年末年始イベントとして、12月2～25日に館内をクリスマス仕様に装飾。12月19・20日には、クリスマスに合わせたイベント「サンタ車掌からの指令書」を初開催する。サンタ車掌からの「指令書」に書かれたヒントをもとに、館内の3つの車両に隠されたプレゼントを探す内容に。「指令書」は各日先着500枚(1人1枚)配布され、プレゼントが隠された車両をすべて見つけると、クリスマスオリジナルステッカーをもらえる。

年明けの1月2～25日、「ドクターイエロー(T4)」の前に「ドクターイエロー神社」を設置。配布される絵馬に願いを書いて奉納できる。今年度は、「新春ラッキー車両占い」が初登場。その年の「ラッキー車両」を占うことができ、「ラッキー車両」を館内で探して記念撮影を行うと、新春オリジナルステッカーをもらえる。配布する絵馬と新春オリジナルステッカーは、いずれもイベント期間を通して先着順で5,000枚(1人1日1枚)用意される。

その他、鉄道やリニア・鉄道館にまつわるクイズに挑戦し、正解するとシールがもらえる「鉄道〇×クイズ大会」(小学生以下対象)を1月4日に2回開催(11時・14時から。各回定員30名、実施時間30分)。全問正解した人の中から抽選で各回3名に、クイズ終了後、そのまま館内で楽しめる特別体験を用意する。

1月11・23日の10～17時、こどもパスポート限定イベントとして、普段は非公開の「ドクターイエロー(T4)」の運転台を公開する「ドクターイエロー(T4)運転台“御開帳”」(所要時間は約3分)を実施。各日120組程度、先着順で整理券を配布する。

名鉄の車両模型の例 (提供 : JR東海)

名鉄とのコラボイベントは、2階体験学習室で開催中の「名古屋鉄道コラボ展示～名鉄資料館 in リニア・鉄道館～」に合わせ、鉄道ジオラマ内に名鉄の車両を展示(期間は12月9日から3月29日まで)する。名鉄車両は静態展示で走行しないとのこと。

2月11日には、名鉄によるオリジナルグッズの販売、鉄道模型の運転体験など開催。名鉄グッズ販売会は10～13時に実施し、商品がなくなり次第、終了となる。鉄道模型の運転体験は10～17時に実施し、Nゲージのレイアウトで名鉄の車両を運転できる。所要時間は約5分、先着順130名程度の予定。小学生未満でも保護者同伴で体験できる。

冬の特別イベントとして、12月5・6日の10～17時に300系の運転台を特別公開。2月20・21日の10～17時にクハ117形の車内を特別公開する。いずれも所要時間は約3分とのこと。300系の特別公開は先着順で各日120組程度に整理券を配布。クハ117形の車内公開は先着順で各日1,000名程度に整理券を配布する。イベントに合わせ、2月17日から5月10日まで、クハ117形の前頭表示器に117系がかつて掲出したヘッドマーク(デザインは当日のお楽しみ)を掲出する。