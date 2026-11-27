JR西日本は27日、有料着席サービス「うれしート」(「SUWALOCA」ライト)について、既存の導入線区でサービス設定列車を大幅に増やすと発表した。2027年春以降、「うれしート」の設定本数は毎日約550本に。これをもって大規模な設定本数拡大を完了するとしている。

「うれしート」は2023年10月に平日4本(大和路線・おおさか東線)からスタート。その後も対象線区・設定本数を順次拡大し、近畿エリアに加え、広島エリアでも「うれしート」を導入した。サービス対象列車の一部区画を有料エリアとし、エリア内の座席を有料の指定席に。サービス設定時、「のれん」を設置して有料エリアをわかりやすくしている。

2026年10月の時点で、「うれしート」の設定本数は平日396本・土休日366本。2027年春から設定本数を大幅に増やし、毎日約550本を運行予定とのこと。「通勤・通学、ビジネス、旅行、お子様連れのおでかけ、通院など、日常のさまざまな場面で、より気軽にお選びいただけるようになります」とJR西日本は説明している。

近畿エリアにおける「うれしート」導入線区のうち、琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線(東海道・山陽本線)は現在、米原・野洲～姫路・網干間で平日に新快速8本・快速111本、土休日に快速113本を設定。2027年春から新快速の設定本数を大幅に増やし、平日に現行より約30本増、土休日に現行より約40本増とする(快速は平日・土休日ともに変更なし)。

JR宝塚線(福知山線)の大阪～新三田・篠山口間も、「うれしート」の設定本数を現行の平日28本・土休日23本から大幅に増やし、平日に約50本増、土休日に約60本増を予定。学研都市線(片町線)・JR東西線・JR宝塚線の奈良・木津～京橋・篠山口間も、現行の平日25本・土休日20本から大幅に増やし、平日に約50本増、土休日に約60本増を予定している。

阪和線の天王寺～日根野間は現行の平日14本・土休日7本から、平日・土休日それぞれ約20本増を予定。嵯峨野線(山陰本線)の京都～園部間は現行の平日19本・土休日6本から、平日に数本程度増やし、土休日に約15本増を予定している。

大和路線(関西本線)・大阪環状線の「うれしート」設定本数は現在、加茂・奈良～JR難波・寺田町間で平日124本・土休日130本となっており、2027年春から平日・土休日ともに現行より数本程度増やす予定。奈良線(現行の設定本数は平日57本・土休日50本)とおおさか東線(現行の設定本数は平日8本・土休日8本)は2027年春以降も変更なしとのこと。