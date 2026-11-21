いまでは信じられないことだが、東海道新幹線の開業当時、1時間あたり「ひかり1本、こだま1本」のダイヤだった。現在は「ひかり2本、こだま2本」と倍増している。それどころか、1992年に片道2本でデビューした「のぞみ」は、いまや1時間あたり最大13本の大勢力となった。3列車の合計は17本で、運行間隔は平均3分半。回送列車を含めると、約3分ごとに東京駅を発車する。これが限界かと思っていたら、JR東海は将来的に「のぞみ14本」をめざすとのこと。東海道新幹線にそれだけの需要があり、それを支える技術がある。

東海道新幹線の増発には2つの段階がある。在来線で可能な技術を使う段階と、東海道新幹線ならではの技術を使う段階である。

複線通勤路線のおもな増発技術

車両性能の均一化

列車の性能をそろえる。列車の運行間隔をそろえ、同じ加速度を持たせると、ダイヤが均一になり、運行本数が最も多くなる。列車ダイヤを描くとき、すべての列車が同じ角度になる。これを「並行ダイヤ」という。性能の低い列車や、極端に性能の高い列車が混じると、並行ダイヤを保てなくなり、運行本数が減る。

新型車両を投入すれば、最新技術によって性能は上がり、スピードアップが可能になる。一方で、新型車両の列車だけ高速化すると、並行ダイヤが乱れてしまう。ゆえに新型車両であっても、当初は旧型車両に合わせた速度で走る。その路線を走る全車両が新型車両に入れ替わったとき、新型車両は初めてその性能を発揮する。

東海道新幹線は2020年3月ダイヤ改正で「のぞみ12本ダイヤ」を達成した。これはすべての列車をN700Aタイプに統一し、旧式の700系が引退したことで可能になった。

加速性能の向上

長距離路線の場合、速達タイプの列車が設定される。東海道新幹線も開業当初から、速達タイプの列車として「ひかり」が設定された。並行ダイヤの過密路線で速達列車を設定する場合、各駅停車タイプの列車は途中駅で速達列車を待避する必要がある。このとき、加速性能を重視する列車は各駅停車タイプのほう。各駅停車タイプは速達列車に追われ続け、途中駅の待避線に滑り込む。速達列車に追い抜かれた後、ただちに加速して速達列車を追いかける。そうしないと、背後から追ってくる別の速達列車に追いつかれてしまう。

阪神電気鉄道の「ジェットカー」や、近畿日本鉄道の「ラビットカー」は、そんな過密路線で各駅停車タイプとして開発された車両だった。待避駅に着くまで、後から来る速達タイプの列車から逃げきるために、加速性能が重視された。どちらも起動加速度は4.0km/h/s前後とされ、加速性能だけ見ればN700系の2.6km/h/sより高性能といえる。電車の加速性能と最高速度は歯車比によって変わり、加速性能と最高速度は相反する関係にあった。

東海道新幹線は車両繰りを効率化して過密ダイヤを実現するため、「のぞみ」として東京駅に到着した列車の折返し運用を「こだま」とする場合もある。そのため、東海道新幹線の車両は最高速度と加速性能の両立が必要になる。人気だった500系は最高速度300km/hを達成したが、起動加速度が低いため、東海道新幹線の「こだま」に不向きだった。これも東海道新幹線から早期に離脱した理由のひとつといえる。

交互発着

車両の性能に頼らずに運転間隔を短縮する方法がある。そのひとつが交互発着。列車の運行間隔を詰めていくと、駅で停車している間に後続の列車が追いついてしまう。そこで、本来は各駅停車タイプが速達タイプを待避する構造の駅で、追い越しを行わず、列車を交互に到着させ、到着した順に発車させる。大手私鉄の混雑路線で見られる形態だが、繁忙期の東海道新幹線でも行われる。新横浜駅や名古屋駅などで、先に到着した列車が発車する前に、隣の線路に後続の列車が到着する場合がある。これが交互発着である。

交差支障の解消

運行本数を最大化するための最も大きな課題が「交差支障」である。複線の終端駅に列車が到着したとき、あるいは出発するとき、分岐器で下り線と上り線を行き来する。このとき、列車は下り線と上り線の両方をまたぐため、他の列車が通過できなくなる。列車が分岐器を通過するまで、他の列車は分岐器がある区間に進入できない。過密ダイヤの場合は、他の列車が待たされてしまう。これを交差支障という。

分岐器の通過速度は遅いし、列車が長編成になるほど通過時間は長い。東海道新幹線は16両編成もあるから、この時間がとくに長く、東京駅で他の列車が発着できない。東京駅のライブカメラ映像から察するに、分岐器の通過は30～40秒かかる。もっとも、これも高速対応分岐器の採用によってかなり短くなっている。

交差支障の解消方法は「交差させないこと」にある。引き上げ線を設けることで、到着する列車と出発する列車が同時に発着できる。ただし、到着線と出発線を分ける必要があるため、土地の利用効率は落ちる。東京新聞電子版の2026年4月17日付「不可能といわれた『のぞみ毎時13本』はこうしてできた AI時代でも現役『スジ屋』が明かすダイヤ作りは」によると、「のぞみ13本ダイヤ」の設定にあたり、新大阪駅折返し列車を山陽新幹線へ直通させたという。山陽新幹線の増発要請に応えつつ、新大阪駅の交差支障を回避したといえる。

東海道新幹線だからできる増発技術

ATCシステム更新

鉄道の保安技術の原則は「閉塞」である。路線をいくつかの区間に分割して、区間の入口に信号機を置く。その区間内に列車がいれば、入口の信号は「赤」になり、1つの区間に1つの列車しか入れないというしくみになっている。東海道新幹線の場合、速度が高いために地上の信号を見過ごしてしまう可能性があり、そこで車上信号方式が採用された。次の閉塞区間の状況に合わせて、運転席に上限速度を表示する。

東海道新幹線の閉塞区間は、「赤」「黄」「青」という単純なしくみではない。ATC(Auto Trian Control)の地上装置が、先行列車の位置情報と速度、駅の進路の開通情報をもとに、閉塞区間ごとにATC信号を作成し、後続列車に伝送する。列車側のATC車上装置はATC情報をもとに許容速度を運転士に示す。互いの速度が速ければ列車間の間隔を空け、互いの速度が低ければ列車の間隔を詰められる。列車の間隔の無駄をそぎ落とすシステムといえる。

JR東海は2026年度までにATC地上装置を更新して処理能力を上げ、1つの地上装置で処理できる軌道回路が増えるという。いま、まさに仕上げの段階となっている。

利用動向に合わせたパターン流動化

前出した東京新聞の記事によると、「のぞみ13本ダイヤ」の作成にあたり、小田原駅で「こだま」が「のぞみ」1本の通過待ちを行うところ、「のぞみ」2本の通過待ちに変更したという。これは筆者の予想だが、「こだま」の停車時間を長くする必要もあったのではないか。小田原は訪日観光客の増加で箱根観光の需要が旺盛だし、熱海も「熱海の奇跡」と呼ばれるほど観光業が復活している。それぞれの駅で「こだま」の乗降が多く、想定より停車時間が長くなったとすれば、「こだま」だけでなく「のぞみ」が遅延する原因にもなる。

いままで遅延回復運転でなんとかできたが、遅延が常態化するなら、いっそのこと「こだま」の三島駅待避を小田原駅待避に繰り上げてしまおうということかもしれない。列車ダイヤは60分・40分でひと回りするパターンを作ったほうが、車両繰りの都合もいいし、旅客向け発車案内も単純化できる。しかし、各駅と時間帯の状況を分析し、最適化を実施して、あえてパターンを崩す。こうした判断がその他の駅でも行われたとすれば、増発に向けた執念を感じる。旅客の動向に合わせたダイヤで増発できたとしたら、これは営業上の勝利といえる。

折返し時間の短縮

2020年3月に実現した「のぞみ12本ダイヤ」は、全列車N700系化によるものだけではない。東京駅での折返し時間も短縮した。その鍵は車内清掃や点検の時間を短縮したことにあり、1編成あたり12分かかっていた作業を10分に短縮した。作業手順を見直し、座席濡れ検知装置などの新しい道具も導入したという。「のぞみ12本ダイヤ」は車両などのハードウェアだけでなく、運用面も含めた総力戦の結果だった。もっとも、この流れの延長線上に普通車の車内販売終了(2023年)があるとすれば、筆者は残念に思う。商品の積込みや回収したゴミの処理などに時間を要するから廃止した、とは言い過ぎだろうか。

運転の最適化

ハード面の話に戻す。2013年に運行開始したN700Aでは、東芝の技術を採用した「定速走行装置」が搭載されている。N700系もN700A化改造(スモールA)によって設置された。現在は東海道新幹線を走るすべての営業車両に搭載されている。定速走行装置は列車ダイヤが乱れたときに運行をサポートするしくみであり、運転士が回復運転を実施するときには、制限速度の限界まで速度を上げようとする。ただし、速度超過による自動ブレーキがかかっては台無しである。これが運転士の心理的負担となり、限界速度を躊躇する原因にもなる。

そこで定速走行装置を使い、自動的に許容最高速度で走行できるようにする。自動車のオートクルーズに似ているが、自動車の場合、道路信号の速度制限標識に対応していないところが相違点といえる。

2020年に運行開始したN700Sも、N700Aの定速走行装置を継承している。定速制御とあわせて搭載した停止支援機能も、「のぞみ12本ダイヤ」に役立ったという。2018年に製造されたN700S確認試験車では、さらに進化した自動運転装置が搭載され、試験を続けている。自動運転装置は次世代新幹線車両「S0系」に搭載する予定。運転士がボタンを押すと列車が発車し、ミリ波列車無線から受信したダイヤ情報をもとに、省エネルギーな速度を計画して走り、定位置に停車する。徐行運転区間が発生した場合も、ミリ波で最新の情報を受信し、自動的に回復運転を行う。運転士の役割は機器の正常性監視と安全確認になる。

JR東海は2032年上期までに、S0系を25編成投入する。さらに、2028年度までに計78編成となるN700Sも、S0系の新機能を一部追加する改造工事を順次行う。N700Aも、2032年7月までに廃車予定の編成などを除き、同様の改造工事を行うとのこと。JR西日本所属のN700Sなども同様の改造が行われるか注目したい。「のぞみ14本ダイヤ」の実現には、S0系の投入に加え、既存車両の機能向上も重要になると思われる。

計画速度の自動作成機能によって、従来はあらかじめダイヤに設定されていた遅延回復のための許容時間がかなり短縮されるものと思われる。その結果、運行間隔も短縮され、さらなる増発につながるのではないか。

品川駅始発「のぞみ」も増やしてほしい

「のぞみ○○本ダイヤ」という場合、東京駅または大阪駅を発車する「のぞみ」の本数を数える。6時台の東京駅始発「のぞみ」は12本の発車枠がある。このうち定期列車は4本。残り8本は需要予測にもとづいて運行が決まり、繁忙期はすべての枠が割り当てられる。

「のぞみ12本ダイヤ」の発表時、東海道新幹線の東京駅において、発着枠は1時間あたり「のぞみ12本」「ひかり2本」「こだま2本」「回送3本」と報じられた。つまり、東京駅の発着枠は合計19本だった。数字の上では、回送列車枠の3本を「のぞみ」に移すことで、「のぞみ15本ダイヤ」を実現できそうに思える。ただし、車両の安全のため、一定走行距離ごとの点検が必要。回送枠を使う場合、車両点検スケジュールの見直しも必要となる。

6時台に限れば、東京駅始発「のぞみ」12本の他に、品川駅始発「のぞみ」と新横浜駅始発の臨時「のぞみ」が1本ずつあり、下り「のぞみ」を計14本運行していることになる。東京駅始発「のぞみ」を増やすことも大切だが、朝以外の時間帯に品川駅で折り返す列車を増やすほうが得策かもしれない。品川駅は東京駅側に引き上げ線があり、折返しに交差支障がないし、引き上げる間に車内清掃もできる。品川駅発着列車の増発が現実的といえるだろう。

リニア中央新幹線の開業が遅れる中で、想定していた旅客需要の増大を東海道新幹線はすべて引き受けなければならない。増発の挑戦はこれからも続くと予想される。