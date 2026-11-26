JR東海は26日、「東海道ルミエールエクスプレス」の第3弾として、年末年始期間に上り・下り各1本を運転すると発表した。過去2回の利用状況と利用者の意見を踏まえ、窓側の座席のみ販売する号車に加え、グループの旅行向けに通路側の座席も販売する号車を設定する。

「東海道ルミエールエクスプレス」の下り列車は12月30日の22時0分に東京駅を発車し、品川駅(22時7分発)、新横浜駅(22時18分発)、名古屋駅(23時34分発)を乗車駅として設定。翌朝、京都駅(6時44分着)、新大阪駅(6時59分着)に到着する。上り列車は1月2日の22時3分に新大阪駅を発車し、京都駅(22時18分発)、名古屋駅(22時54分発)を乗車駅として設定。翌朝、新横浜駅(6時35分着)、品川駅(6時47分着)、東京駅(6時54分着)に到着する。

午前0時から6時頃までの約6時間、下り列車は岐阜羽島駅、上り列車は新富士駅に停車。それぞれ駅到着後と発車前にドアを30分程度開け、改札内の自動販売機や喫煙所など利用できるようにする。グリーン車は一部時間帯で室内灯を減灯。車内で快適に過ごすためのグッズとして、アイマスク、スリッパ、靴用脱臭乾燥剤、カイロを事前に利用者へ送付する。

普通車指定席のうち、1～4号車と11～16号車は窓側のA・E席のみ、5～7号車はA・C・E席を販売。グリーン車指定席(8～10号車)は窓側のA・D席のみ販売する。JR東海ツアーズのウェブサイトで販売開始しており、一例として東京駅から新大阪駅まで利用する場合、1人あたりの旅行代金は普通車指定席のA席で1万7,000円(5～7号車)または2万円(1～4号車、11～16号車)、C席で1万7,000円、E席で1万8,000円。グリーン車指定席は2万5,000円となる。