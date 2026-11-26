東急テクノシステムは26日、東急電鉄による協力の下、鉄道運転シミュレータを搭載したマイクロバス「RideLIVE(ライドライブ)」を開発したと発表した。実際の鉄道車両で使用されていた部品など活用し、車内に鉄道車両の乗務員室と客室を再現した。

東急テクノシステムが長年培ってきた車両改造技術と、鉄道・バス・航空など幅広い分野のシミュレータ開発のノウハウを生かし、マイクロバスを改造。車体前面と左側面に大井町線6000系、車体後面と右側面に大井町線9000系を模したラッピングを施した。

乗務員室に設置した運転シミュレータは、東急電鉄の車両で実際に使用された部品を活用。大井町線全線の運転体験が可能で、今後も体験できる路線を順次追加予定とのこと。客室も鉄道車両で使用された座席など再利用。窓に見立てた大型液晶モニターに運転シミュレータと連動した沿線風景を映し出すほか、走行音や車内アナウンスなども体感できる。

乗務員室空間イメージ

客室空間イメージ

従来の施設固定型の鉄道運転シミュレータと異なり、各地へ移動できる特性を生かし、商業施設等での集客イベント、職業体験、大学等での研究、運転士の育成・教育といった用途での活用を想定。用途に応じたカスタマイズ車両の製作にも対応する。

2027年2月にお披露目と先行体験イベントを実施し、3月以降も各種体験イベントを展開する予定。同年11月に開催される「第10回 鉄道技術展」にも出展を予定している。鉄道事業者や商業施設事業者などを対象とした車両レンタルの受付と受注生産を開始する一方、個人への販売は予定していないとのこと。