JR東海は28日、リニア・鉄道館で秋の行楽シーズンに合わせた特別イベントとして、「オヤ31形式建築限界測定車内部特別公開」(こどもパスポート限定イベント)や「955形新幹線試験電車(300X)運転台特別公開」、名古屋鉄道とのコラボ展示など実施すると発表した。

「オヤ31形式建築限界測定車内部特別公開」は「こどもパスポート」の持ち主限定で、普段は非公開となっている「オヤ31形式建築限界測定車」の車内を特別に公開する。同車両は車体の周囲に接触式センサーを設置しており、走行しながら周囲の建築物と支障しないことを測定したという。開催日時は9月13日と11月1日の各日10～17時。各日240組程度の先着順で、各回約3分。「こどもパスポート」の持ち主とその同伴者(各組最大4名)が対象となる。

「955形新幹線試験電車(300X)運転台特別公開」は、新幹線としての最新・最良の高速鉄道システムを追求するために開発され、1996年に電車方式として当時の世界最高速度(443km/h)を記録した「955形新幹線試験電車(300X)」の運転台を特別に公開する。普段は公開されていない車内を見学できるほか、運転席に座ることも可能。開催日時は9月20・21日の各日10～17時。各日1,000名程度の先着順で、各回約3分となる。

普段は非公開となっている「クハ381形式電車」の車内も特別に公開。今回のイベントに合わせて、ステッカーで再現した「伊那路」号のヘッドマークを11月5日以降、当面掲出する。なお、運転席に座ることはできない。開催日時は11月14・15日の各日10～17時。各日1,000名程度の先着順で、1回あたり最大12名。各回約3分となる。

名鉄とのコラボ展示は、2027年に豊川鉄道(現・JR飯田線)と愛知電気鉄道(現・名鉄名古屋本線)による豊橋駅共用開始から100年を迎えることをきっかけに開催。名鉄の歴史と歴代車両を紹介するほか、名鉄資料館(2020年閉館)に収蔵されていた懐かしの鉄道グッズの展示なども行う。11月5日から開始し、2027年3月29日まで実施予定となっている。