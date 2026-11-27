JR西日本は27日、広島エリアで設定している有料着席サービス「うれしート」(「SUWALOCA」ライト)に関して、2027年春から新たに糸崎～広島間でサービスを開始すると発表した。既存の設定線区(山陽本線、呉線)で数本程度の増便または減便も予定している。

「うれしート」は2023年10月に近畿エリアでサービス開始し、対象線区・設定本数を順次拡大してきた。サービス対象列車の一部区画を有料エリアとし、エリア内の座席を有料の指定席に。サービス設定時、「のれん」を設置して有料エリアをわかりやすくしている。広島エリアでも、2024年10月から「うれしート」を導入。現在は山陽本線の広島～岩国間で平日1本・土休日8本、呉線の広～広島間で平日1本・土休日2本を設定している。

2027年春以降、山陽本線の糸崎～広島間でも「うれしート」を導入。平日に広島駅へ向かう下り1本で新規設定を予定している。一方、山陽本線の広島～岩国間では、平日朝の通勤時間帯に上り1本(岩国駅6時48分発・広島駅7時35分着の「R通勤ライナー2号」)で「うれしート」のサービスを提供していたが、2027年春から取りやめるとのこと。

なお、土休日の広島～岩国間は2027年春以降も「うれしート」のサービス提供を継続し、現行の8本から数本程度増やす予定。現在、「うれしート」を平日1本・土休日2本設定している呉線も、2027年春から設定本数を平日・土休日それぞれ数本程度増やすとしている。