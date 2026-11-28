自転車好きにはおなじみの秋のイベント「バイクロア」。その流れをくむ「BIKELAND(バイクランド)」が、秋ヶ瀬に帰ってきた。今回の舞台は、初期の開催地でもある埼玉県・秋ヶ瀬公園「希望のくにグラウンド」。

11月21日・22日の2日間にわたり、レースや試乗会、ブランドブースなどが展開され、子どもから大人まで多くの来場者でにぎわった。ということで、今回はその様子を現地からレポート!

速さだけが勝負じゃない! 子どもも大人も楽しめる自転車レース

「自転車の運動会」と「自転車の文化祭」をミックスしたアウトドアイベントとして知られるバイクランド。その大きな見どころのひとつが、バラエティ豊かなレースの数々だ。 経験豊富なライダーから初心者、仮装を楽しむ参加者まで、それぞれのスタイルで参加できる自由度の高さも、このイベントの魅力。今回も会場のあちこちで、思い思いにレースを楽しむ人々の姿が見られた。

ひときわ盛り上がりを見せていたのが、子どもたちが主役の「キッズロア」だ。

キックバイクにまたがったちびっこライダーたちがスタートラインに並び、合図とともに一斉に走り出す。勢いよくコースを駆け抜ける姿はもちろん、ゴールしたときのうれしそうな表情、走り終えた子どもたちを迎える家族の姿も印象的だった!

家族や仲間とタスキ(計測チップ)をつなぐ「チームラリー(ファミリー&フレンド)」も花形レースのひとつ。普段着で気軽に参加する人もいれば、仮装姿で参加する人もいる。速さを競うだけでなく、みんなで走ることそのものを楽しむ。まさに自転車の運動会と呼ぶにふさわしい光景だった。

物欲が止まらない! 自転車&アウトドアの注目ブランドをチェック

レースだけでなく、出展ブースを巡るのもバイクランドの楽しみのひとつ。会場には自転車メーカーやガレージブランド、キッチンカーなどが並び、あちこちで気になるアイテムを手に取る来場者の姿が見られた。

こちらは1971年創業のアメリカの自転車メーカー「キャノンデール」のブース。ここで目を引いていたのが、取材日のわずか2日前に発売されたばかりのグラベルバイク「Topstone CAAD(トップストーン キャド)」。カーボンではなくアルミフレームを採用し、完成車で29万円からという価格を実現した注目の新モデルだ。

最大52mm幅のタイヤに対応するほか、フレーム各所にダボ穴を設けるなど、拡張性にも優れている。今回は一般向けとしては日本初の試乗機会ということもあり、多くの来場者の関心を集めていた。

「速さや軽さよりも、毎日長く愛せること」を掲げるカナダ生まれの「コナ」。この日のブースにも、個性的なモデルがズラリと並んでいた。

2026年に復活したというビーチクルーザー風のバイクをはじめ、サスペンションとドロップハンドルを組み合わせた「LBF」、ツーリングバイクの「Unity」など、どれもアウトドアアクティビティになじむモデルで、今すぐ荷物を積んで走りたくなるようなラインアップだった!

埼玉・大宮のスポーツバイク専門店「171WORKS」。このブースで主役を務めたのは中国発のチタンバイクブランド「HIGHLIGHT(ハイライト)」だ。この日はチタングラベルのハイエンドモデル「G0 Pro」から、14万円台で購入できるロードバイクまで幅広く展開していた。

なかでも注目すべきは新作の「ZC16」である。折りたたんだ状態でも自立し、チタンならではの質感や軽さも含め、まるでインテリアのように美しい……!

東京発のブランド「ペップサイクルズ」が提案するのは、ライフスタイルが変わっても長く乗り続けられる自転車だ。

カップのコーヒーを置けるオリジナルパーツ「カフェラック」や、スポーツバイクでありながら両立スタンドを取り付けられるエンド設計など、日常使いを考えた工夫が随所に盛り込まれている。

シングルギアから多段ギアへの変更や、チャイルドシートの取り付けなど、用途に合わせてカスタムできるのも特徴。今年、6年ぶりに販売を再開したこともあり、改めて注目を集めていた。

名古屋の自転車店「サークルズ」のブースには、自転車のある暮らしを楽しくしてくれそうなアイテムが並んでいた。

独自ブランド「RAL(ラル)」の「EXPOSURE」は、26インチホイールを採用し、手持ちの古いMTBパーツを活用して組み上げられる一台。気軽に自分好みの自転車を作りたい人には気になる存在だ。

また、会場内で試し履きができた「ベッドロックサンダル」も大好評! ビブラムソールによるグリップ力と着脱のしやすさが特徴で、自転車はもちろん、釣りや登山など幅広いシーンでの使用を想定している。

岐阜を拠点とするハンドメイドバッグブランド「スーデザインズ」。デザインから型紙づくり、縫製までを手掛けており、リップストップナイロンなどの機能性素材を使いながら、街中でも使いやすいデザインに仕上げている。

「ハンドルバーバッグ」は、カメラケースがすっぽり収まるサイズで、自転車のハンドルにも取り付け可能。そのほか、3点留めで走行中にブレにくい「サコッシュ」や、背面が大きく開くデイパックなど、使い勝手を考えた工夫が随所に見られた。

自転車用バッグや登山用ザックのカスタムオーダーを手掛ける東京・小平発ブランド「ナーディマウンテンワークス」。看板商品の「フレームバッグ」や「フロントバッグ」は、愛車のフレーム形状やカラーに合わせるのはもちろん、収納したい荷物やステムの高さなども考慮して製作する。

既製品ではどうしてもできてしまう隙間やボトルとの干渉といった問題も、フルオーダーなら調整可能。「えっ、オーダーメイドで作れるの!?」と驚きの声を上げる来場者の姿も印象的だった。

会場にはさまざまなフードトラックも並んだ

初期の開催地である秋ヶ瀬公園に戻って開催された「バイクランド」。自転車に乗ってコースを走るだけでなく、気になるブランドの話を聞いたり、芝生でひと休みしたりと、過ごし方は自由自在。今回参加できなかった人も、次回は愛車と一緒に足を運んでみるのも楽しそうだ!