外でペダルを漕ぐのが気持ちいい季節がやってきた。これからは汗を気にせず自転車通勤ができるし、草や虫が少なくなるのでオフロードライドにも最適なシーズン。そこで、今回は人気のグラベルロードバイクから、手頃な価格で用途別にオススメモデルを探してみた(価格はすべて2026年11月時点のものです)。

外でペダルを漕ぐのが気持ちいい季節が到来! 人気のグラベルロードでさまざまなエリアを疾走しよう

一般的に入門車は安価、上級者向けは高価とされている。だが、性能面だけで考えるなら、高価なモデルの方が軽く、機能も豊富。初心者にも乗りやすい。もし、目指すサイクリングのスタイルがはっきりと決まっているなら、予算内で選べる上位グレードを買った方が間違いが少ない。

ただ、未経験者が最初からスタイルを決める必要はない。乗り始めてから決めればいいのだ。そんな多くの人にとって、守備範囲の広いグラベルロードバイクは便利だし、まずは手頃な価格のモデルから始めるのは理に適っている。

車種名にグラベル(未舗装路)とつくが、グラベルロードバイクの立ち位置はロードバイクとMTBの間で、若干、ロードバイク寄りのところにある。守備範囲が広いので、ひとくちにグラベルロードバイクと言っても、モデルによって味付けが異なる。そこが魅力であり、初心者にとっては自転車選びを難しくしている落とし穴でもある。

舗装路中心の軽快性重視型

舗装路中心、自転車通勤などオンロード性能を重視する人なら、タイヤの太さとトレッドに注目。現在、グラベルロードバイクのタイヤ幅は40～50㎜程度。年々太くなる傾向にあるが、トレッド(接地面)の中央部分に凸凹がなく、幅はグラベルロードバイクとしては細めの方が走行感が軽い。

また、グラベルロードバイクは未舗装路での安定感を高めるため、末広がり(フレア)タイプのハンドルがアイコンとなっているが、交通量の多い道を走るならハンドル幅はコンパクトな方がいい。

ハンドル幅は20㎜違うと扱いやすさが大きく変わる。適切な幅は体格によっても異なるので、ブレーキレバーのフードと、ハンドルの両端を持ったときの感触をサイズごとに比較してみよう。その違いの大きさに驚くはずだ。

といった点を踏まえると、“トレック・チェックポイントALR4 Gen3”はベストな1台のひとつである。純正タイヤは幅42㎜の「Girona」。軽い走行感を実現するセンタースリックタイプを標準装備している。タイヤのセレクトはメーカーがどんなモデルに仕立てようとしているのかを示す、もっとも分かりやすいメッセージだ。

トレックと言えば、アメリカを代表する総合自転車ブランド。フレームには本格的なグラベルライドを楽しむためグラベル・エンデュランスジオメトリーを採用。ロングライドでも疲労が少ないと評判が高い。素材はアルミで取り扱いに神経質なところがなく、サスペンションフォークの装着も視野に入っている(XSは対象外)。

さらにバイクパッキングなどのツーリングにも対応する豊富なダボ穴を設け、拡張性にも優れる。フロントシングルやシマノ製コンポの採用などトレンドと信頼性を取り込みつつ、長く楽しめるように細部までバランスよく作り込まれている。

未舗装路重視のリアル・グラベルロードバイク

オフロード走行を重視しつつ、オンロードも視野に入れるなら“ジャイアント・リボルト2”は最適解のひとつだろう。最新モデルはタイヤ幅が38㎜から45㎜に変更し、よりオフロード性能を高めている。標準装備される“クロスカット グリップ1”は未舗装路をメインに設計されたタイヤで、トレッドの端側は泥の排出性に優れるデザインが採用されている。

後輪を保持するエンド部は“フリップチップ”によってホイールベースを10㎜ほど可変させられる。フットワークが軽快なハンドリングを求めるならショート、より安定性を求める人ならホイールベースの長い設定を選ぶことができる。ちなみにロング仕様の場合、最大でタイヤ幅は53㎜に対応する。

ブレーキは高級モデルで使われる油圧式ではないが、気にする必要はない。余程のハードコンディションでなければ不満に感じないだろうし、メンテナンスが容易なのは入門者にとってメリットである。

オン&オフロードのバランス型

舗装路も未舗装路もバランスよく楽しみたい人なら、“ジェイミス・レネゲードS5”はコストパフォーマンスに優れた選択となる。フレームは上位モデルにも採用されるもので、クロームモリブデン鋼(クロモリ)が使われている。

クロモリフレームの特徴は飽きがこず、長く楽しめる点にある。オーセンティックな素材で、独特な走行感には老若男女を問わず根強いファンがいる。S5はフレームにコストを割き、アップグレードしやすい部品のコストを抑えた仕様だ。

コンポはシマノ・クラリス。ギヤ比はロードバイクに近い構成でスピーディな走りができる。フレームにはボトルケージ台座が3つ、フロントフォークにも左右各3ヵ所にアイレット(ダボ穴)が用意されており、バイクパッキングにも対応。日本一周などの本格的なツーリングにも仕立てられる。

コスパを求めるなら、プロショップ

今回紹介したグラベルロードバイクは、どれも守備範囲が広く、タイヤやハンドルを交換するだけで走行感を大きく変えられる。これはサイズ選びを間違えば走行感が大きく違ってしまうということの裏返しでもある。

たとえば、ハンドルの位置を決めるステムというパーツがある。ハンドルが近いと感じれば、長いステムに交換すると距離の不満は解消する。しかし、ステムの長さはハンドリングに影響する。したがって、大きく寸法を変えてしまうと、もう違うハンドリングのバイクになってしまう。

サドルの前後位置は同じ脚長でも、大腿骨の長さでセッティングが違う。さらにライディングテクニックによってもベストポジションは変わるので、初心者は専門店と相談しながら購入した方が最終的にコストパフォーマンスが高くなる。