星野リゾートが展開する日本旅館「星のや東京」(東京都千代田区)は2027年2月1日～3月14日の期間、開業10周年を記念し、シグネチャー滞在プログラム「都心の日本旅館で早春の気配に出合う」提供する。

2016年の開業以来、同施設は、大手町という都心の只中にありながら、畳の香りや温泉のぬくもり、江戸の伝統文化に浸る非日常の滞在を提案してきた。そのなかで今回着目したのが、冬から春へと移り変わる瞬間に漂う「微差」の美しさ。 晩冬の食材が持つ滋味と芽吹き始めた春の味わい、冷澄な空気に差す日差しの暖かさ。 同施設が10年間培ってきたもてなしの美学を凝縮し、都会の喧騒から解き放たれて季節の気配に心を寄せる、2泊3日の滞在体験を創出した。

料金は1名参加の場合345,540円、2名参加の場合は1名230,990円、3名参加の場合は1名192,810円(いずれも税・サービス料込、宿泊料別)。定員は1日1組(1～3名)で、公式サイトにて21日前まで予約を受け付ける。

東京の中心で喧騒から離れ、晩冬の室礼が出迎えるチェックイン

客室で出迎える晩冬の室礼

正面玄関では、白檀の香りと晩冬の室礼が宿泊客を出迎える。到着後は、宿泊階のお茶の間ラウンジでスタッフが提供するこだわりの煎茶で温まる。同じ茶葉でも温度帯によって味わいが変化する三煎の風味の違いを感じる時間は、五感を呼び覚ますひととき。客室に活けられた冬の終わりを知らせる白木蓮が、静かに滞在の始まりを告げる。

身体を温める客室での夕食「初衣のねぎま鍋」

冬の澄んだ空気の中、最上階の天然温泉で冷えた身体を温めた後は、客室にて江戸発祥の伝統料理「ねぎま鍋」を楽しむ。薄く切った鮪のトロをさっと出汁にくぐらせ、たっぷりの白髪ねぎとともに賞味する「ねぎま鍋」は、江戸の知恵を現代に昇華した一品。冬に脂が乗り旨味の増すトロと旬のねぎを味わい、身体の芯から温まる。

東京の景色を見渡す「天空朝稽古」と心身を調える「めざめの朝食」

翌朝は、凛と張り詰めた空気のなか、ビルの屋上にて江戸の三大流派の1つ「北辰一刀流」師範監修の剣術稽古を行う。袴を纏って刀を振り、かつての江戸の人々に想いを馳せた後は、温泉へ。冷えた身体を温泉でゆっくりと温め、さらに、五味・五色・五法に倣った日本旅館の朝食を堪能し、根菜を中心とした身体を温める冬の食材で身体の内側から調える。スタッフが提案する心地よい滞在に身を委ね、五感が研ぎ澄まされていく感覚を得られる。

暦を紡ぐ「お花箱づくり」

季節を封じ込める体験

軽い昼食を済ませた後は、華道家の手ほどきのもと、桐箱の中に季節の花々をしつらえていく「お花箱づくり」を体験する。冬から春へと移ろう草花を吟味し、丁寧に箱の中へ活けていく。都心の高層ビル群に囲まれながらも、掌の中で春の息吹を感じ、季節の微差を愛でる情緒豊かなひととき。

季節のグラデーションを味わう夕食

春の気配を感じるメインディッシュ

メインダイニングでの夕食は、湯上りに素足で肩肘張らずに楽しむ独創的なコース料理。冬の旬の食材をふんだんに取り入れた品々から、春の一皿と移り変わる一席を通じて、五感で季節の移ろいを感じられる。都心の景色や雑踏から離れた個室で、冬の滋味と春の芽吹きを感じる味わいをゆっくりと楽しめる。

都心の山居で憩う「お茶のひととき」

早春を愛でるお茶のひととき

最終日の朝は、客室を茶室に見立てた、季節を愛でる「お茶のひととき」から始まりる。武者小路千家(千利休を始祖とする「三千家」のひとつ)の先生のもてなしのもと、早春を感じさせる道具立てや和菓子を嗜みながら、一期一会の時間に没頭する。普段過ごしている客室が特別に茶室へと様変わりした空間は、まるで別世界のよう。新鮮な心持ちでお茶と向き合うひとときを過ごせる。続く朝食では、菜の花や山菜といった春の走りの食材を味わう。旬の野菜がもたらすほのかな苦味を身体に巡らせ、冬から春へと心身を自然に解き放つ時間。

うららかな空気の中で行う「春光の浮遊浴」

内湯と露天がひと続きで楽しめる大浴場

滞在の締めくくりには、貸し切りの露天風呂で、地下1500mから汲み上げた塩分濃度の高い湯に身をゆだねる「浮遊浴」を行う。日中のやわらかな空気に触れ、雲がゆるやかに流れる空を眺めながら、すぐそこまで来ている春の心地よさに包まれる。玄関にしつらえていた花がふんわりとほころび始め、かすかな季節の巡りと春の訪れを心に留めながらチェックアウトを迎える。