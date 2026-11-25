星野リゾートが展開する温泉旅館「界 遠州」(静岡県浜松市)は2027年4月25日～5月15日の期間、「新茶ご自愛滞在」を提供する。

つむぎ茶畑

つむぎ茶畑に育つ「一芯二葉」を目の前で鑑賞

同施設内の「つむぎ茶畑」では、目の前に広がる浜名湖の雄大な景色と、美しい縦縞模様を描く茶畑が調和したロケーションを一望することができる。約9年の試行錯誤を経てようやく豊かに育ち、茶摘み解禁2年目となる今年も、新茶の季節にしか見られない生命力に満ちた「一芯二葉(いっしんによう)」がみずみずしく生い茂る。湖から吹き抜ける爽やかな風を感じ、青空のもとで深く息を吸い込むことで、日頃の忙しさを忘れて心身ともにリフレッシュできる。風の音や茶の香りを五感で感じながら、開放感あふれるひとときを過ごせる。

手揉み製茶体験「五感で愉しむお茶作り」

つむぎ茶畑では2種類のチャノキが植えられている。プログラム開催期間中は2種類の茶葉が順に摘み頃を迎えるため、時期によって異なる品種の茶摘みを楽しめる。4月25日～4月30日までは早生品種の「ツユヒカリ」、5月1日～5月15日までは「ヤブキタ」での茶摘み。

茶畑で鮮やかな新芽を手摘みし、摘み取った生葉を自分の手で揉んで製茶する体験「五感で愉しむお茶作り」では、一般的なお茶屋に新茶が並ぶ5月中旬よりも一足早く出来たての新茶を味わえる。茶摘みを行った後は、茶葉を手揉みして試飲できる。自分で摘んだ茶葉を丁寧に揉み込む手仕事を通じ、心がじんわりと解きほぐされる。さらに茶に精通したスタッフの案内のもと、抽出方法による豊かな風味の変化に触れることで、日常を離れて自分自身をいたわるひとときを過ごせる。

参加料金は5,000円(税込・宿泊料別)。1日6組限定(1組4名まで)で、公式サイトにて5日前まで予約を受け付ける。

幻想的な夜の四阿で嗜む「新茶ナイトタイム」

初開催の「新茶ナイトタイム」では、ライトアップされた茶畑の四阿(あずまや)にて、夜風や茶の香りに包まれながら新茶と和菓子を提供する。あたたかな灯りがともる静寂のなかで味わうのは、心を解きほぐすと言われる、アミノ酸「テアニン」を豊富に含む「界 遠州」オリジナルの新茶ブレンド。被覆栽培により静岡市清水の急傾斜地で育った「清水ヤブキタ」の清涼感ある渋味と上質な旨味に、「遠州サエミドリ」のやわらかな豆のような甘い香りを合わせ、静岡らしさと新茶ならではの風味を表現した。茶菓子には、地元・浜松市で150年以上続く「巖邑堂」の最中を用意。松をかたどった最中の皮の香ばしさと、小豆こし餡に蜜漬け小豆を合わせた上品な甘みが、新茶のまろやかな旨味と調和する。

新茶ナイトタイムの料金は3,000円(税込・宿泊料別)。1日5名限定で、公式サイトにて5日前まで予約を受け付ける。