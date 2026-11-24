星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は12月15日から、冬季限定のディナーコース「ガストロノミック・ワイルド」(1名14,520円)を提供する。

同施設では「ガストロノミック・ワイルド」の料理コンセプトのもと、富士山麓の環境で育まれた地元の食材や食文化を大切にし、素材の魅力を最大限に引き出す調理法にスキレットの器や炎の演出でグランピングらしさを加えたコース料理を提供する。

改装したダイニングにはセンターキッチンを客席の中央に配したことで、炎の熱気や香りをダイナミックに体感できる空間へと進化した。シェフとの語らいとともに「焚き火の移ろい」をテーマにしたディナーを楽しめる、冬の夜の豊かな過ごし方を提案する。

冬季限定コースの提供期間は2026年12月15日～2027年3月2日。料金は1名14,520円(税・サービス料込、宿泊料別)。公式サイトにて当日17:00まで予約を受け付ける。

焚き火の始まりをイメージした前菜とワイルドに焼き上げるポワソン

冬季限定のディナーコースでは、焚き火の移ろいをテーマに、焚き付けから熾火(おきび)へと変化する焚き火の表情を料理で表現。ディナーの幕開けとなる前菜では、焚き付けをテーマに、缶を開けた瞬間に広がるスモーキーな香りとともに、旨味あふれる鹿と牛の薫香タルタルを提供する。

魚料理では、薪火の力強い熱を活用。山梨で親しまれている大鱒を、ウッドプランク(杉の板)の上でワイルドに焼き上げ、仕上げに熱々の焦がしバターソースをかけた。甲州小梅のカリカリとした食感とともに、薪の香ばしさやバターの濃厚な味わいが口いっぱいに広がるという。

豪快な熱源で焼き上げる、ボーンステーキ

メインは、安定した強い熱を解き放つ炭火を活かした肉料理。フルーティーな桃のジャムを活かしたステーキソースを絡めながらボーンステーキを炭火でじっくりと焼き上げ、豪快な大皿スタイルで楽しめる。センターキッチンで繰り広げられるシェフのダイナミックな手さばきとともに立ち上る香ばしさがダイニングを満たし、一体感とライブ感を演出する。

火の余韻を楽しむデザート

コースの締めくくりとなるデザートには、穏やかな熱を保つ熾火(おきび)を活用する。濃厚なコクが楽しめるバスクチーズケーキに、じっくり火を入れた甘酸っぱい苺をソースに仕立て、爽やかな苺のソルベを添えた。温もりと冷たさが織りなす温度のコントラストとともに、ディナーの贅沢な余韻を楽しむことができる。

生まれ変わったメインダイニング

ダイニングの扉を開けると、グランピングの定番であるランタンの灯りが出迎え、これから始まるディナータイムへの期待感を高める。その隣には、その日に楽しめる富士山麓の豊かな恵みや旬の新鮮な食材が美しく並ぶ。

中央のグリル台では、シェフが豪快に薪や炭火を操る炎の揺らめき、肉が焼ける音、香ばしい香りが空間全体に広がり、五感で楽しめる。センターキッチンからの熱気を目の前で感じるカウンター席では、会話とともにできたての一皿を直接提供。視覚や嗅覚はもちろん、作り手とのコミュニケーションを通じて生まれる圧倒的な臨場感と一体感が、ディナータイムを鮮やかに彩る。

ダイニングの壁面には、モダンなタッチで屋外の自然や森の風景を描いたダイナミックなグラフィックアートを配した。大きな窓から望むアカマツの景色とともに自然の中にいるような開放感を室内にもたらす。