東京ミッドタウン日比谷は、開催中の「HIBIYA Magic Time Illumination 2026」にあわせ、期間限定ショップやクリスマスマーケット、音楽コンサートなどを順次開催する。

「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」では新作ドーナツを販売(イメージ)

11月27日～12月25日には、日比谷ステップ広場の大階段上に、小麦粉・乳製品・卵不使用の植物由来ドーナツを提供する「HOLLY JOLLY DONUTS by Vee Sweets」が登場する。ショコラ、抹茶、カシス、ストロベリー、レモンの5種類の新作グレーズドーナツ(480円～)を販売する。

12月19日～21日(前期)と12月23日～25日(後期)には、B1日比谷アーケードにて総勢66組のクリエイターが出店する「HIBIYA CHRISTMAS MARKET 2026 Supported by Creema」を開催。各ブースにて、クリスマス雑貨や焼き菓子、アクセサリーなどを販売する。

12月9日には、弦楽四重奏団「Klee Quartet(クレーカルテット)」、12月11日には混声合唱団「Combinir di Corista」による無料クリスマスコンサートを実施する。

東京・春・音楽祭 presents カルテット・クリスマスコンサート

12月5日～6日には日比谷通りにて、「HIBIYA STREET TERRACE 2026 with HIBIYA Magic Time Illumination 2026」を開催する。キッチンカーやクリスマスマルシェが並び、こだわりのフード・雑貨を販売する。

HIBIYA STREET TERRACE 2026 with HIBIYA Magic Time Illumination 2026

館内店舗では、限定ケーキやスイーツ、ギフトも販売。期間中、2万円以上の購入者(先着700名)には、クリスマスリースをプレゼントする。