11月、筆者の住む北海道札幌市は、ほかの都市に比べて冬の訪れが早い地域である。

初雪も観測されており、最高気温も5～8℃まで下がり、すでに東京の真冬並みの気温となっている。

札幌で自転車に乗れる期間はもうわずかだが、残された期間もできるだけ自転車を楽しもうと、防寒対策を行いつつ、週末は積極的にサイクリングに出かけている。

今回はサイクリング初心者に向けて、寒い時期(気温5～0℃を想定)でも快適にサイクリングを楽しむための服装や工夫をお伝えしたい。

アンダーウェア(ベースレイヤー)

防寒対策と聞いて一番先に思いつくのが、服装についてだろう。今回はサイクリングを目的とした内容になるが、通勤などでも参考になる部分があると思う。

防寒対策として、まず考えたい重要なポイント。それは意外にも、肌に直接触れるベースレイヤー(アンダーウェア)なのである。

最近では発熱素材などを使用した商品も多くあり、どれを選べばいいかわからなくなっている人も多いのではないだろうか。

自転車に限った話ではないが、冬のアウトドアスポーツで着用するアンダーウェアで注目すべき重要な機能は、保温性と速乾性だ。

防寒や保温、発熱機能だけに目的を絞った商品も多くある。しかし、速乾性がないと、生地が吸収できる水分量を超えたときに、たちまち汗冷えにつながってしまう。

そうなると、水分を含んだベースレイヤーを着用している限り、冷えた体を再び温めるのは難しい。

サイクリングに限らず野外スポーツでは、保温性や発熱機能に加え、吸湿した汗が乾く速さも重要となる。

ここ数年、特に注目されているものに、メリノウールとポリエステルの混紡素材がある。先日、紅葉を見にサイクリングに行ったときの気温は8℃であったが、このときはメリノウール52％・ポリエステル48％のアンダーウェアを着ていた。

自転車を降りて休憩している間も、吸収した汗が乾きやすいため、汗冷えを抑えることができ、不快感なく過ごせた。

もう少し寒い季節(5～0℃)になると、ウールの混紡率が高いものを選ぶことで、より高い保温性が期待できる。

メリノウールは吸湿性にも優れており、蒸れにくく、衣服内の快適性を保つのに効果的な素材だ。そこにポリエステルが加わることで、より乾きが早くなるという。

また、消臭性が高く、汗の臭いを抑えられるという特徴もある。

参考までに、本格的な冬になると筆者は、モンベルの「スーパーメリノウール M.W.(中厚手)」という商品を使用している。

繊維の加工技術によりストレッチ性が高く、ウール特有のチクチク感もほとんど感じないので、とても着心地がよく温かい。こちらはウール85％・ポリエステル15％となり、先日のライドで着用したものよりも、さらに保温性と防寒性に優れている。

このような商品は、ほかのアウトドアスポーツメーカーからも多くの種類が発売されているので、使われている素材の表示を確認して、どのような特徴があるかを考えて選ぶとよいだろう。

ミッドレイヤー

ミッドレイヤーとは、ベースレイヤーの上に着る衣服のことだ。

ミッドレイヤーに求められるのは、保温性や防寒性を備え、湿気を外に逃がせること。そこはベースレイヤーとも共通するが、防風機能があるとなおよいだろう。

そのため、ダウン素材などは行動着としておすすめしない。ダウンは湿気に弱く、濡れると保温機能が失われてしまい、乾きにくいという弱点があるからだ。

手軽に購入できるものとしては、フリースがおすすめだ。フリースにもさまざまな種類があり、風を通しにくいものや、ベンチレーション(通気口)を備えたものもある。極端に厚手のものは避け、伸縮性があり、運動することを前提にした商品を選ぶことをおすすめする。

また、着脱のしやすさや温度調整のしやすさを考えると、前ファスナータイプのものがよいだろう(プルオーバータイプは、脱ぎ着の際にヘルメットを外す必要があり、時間がかかってしまう)。

この服装で寒いときはさらに一枚、防風素材を使った薄手のベストなどを着用するのがおすすめだ。袖がないので動きやすく、走行中に風を受けやすい胸部や腹部の保温に効果が大きい。

アウターと防寒アイテム

アウターは冬用のウィンドシェルを使用するのがおすすめだ。ミッドレイヤーに何を着るのかにもよるが、外気の侵入を防ぐ目的に絞って考えるのが望ましい。

冬といえども、15～20分ほど走れば体は温まる。極端に寒い日でない限り、厚手の中綿入りジャケットなどはおすすめしない(気温5～0℃を想定)。

5～10km程度の短い距離でのライドであれば、厚手のアウターが望ましい。体が温まる前に目的地に到着してしまうからだ。

ただし、体が温まるまでの間や、屋外での休憩時にはダウンジャケットなどが一着あると重宝するだろう。ダウンジャケットは小さく収納できるので、携行性に優れている。

外気の侵入を防ぎながら衣服内の湿気を逃がすには、脇下などにベンチレーション(ファスナー付き通気口)を備えているものがおすすめだ。

このような商品は自転車専門店で探してみるのが望ましいが、一般的なアウトドアショップで販売されている登山用のシェルでも代用可能である。

さらに防寒対策として、ネックゲイターも用意しておきたいアイテムの一つだ。首元を冷やさないことは、体温維持において重要である。

耳が冷たいときは、ネックゲイターを上方に引き上げて覆うこともできる。こちらもフリース生地やメリノウール製など種類が豊富で、気温や環境に応じたものを選びやすい。

ただし、ここでも汗が大敵となる。筆者は首にバンダナを巻き、その上にネックゲイターを装着している。汗で濡れたバンダナを途中で取り外すことで、サイクリングの後半でも快適に使用できる。

アウターや防寒アイテムは、自転車専門店でサイクリング専用のものを選ぶと、より快適な商品を手に入れられるが、気に入ったデザインやサイズをそろえるのが難しいときは、アウトドアスポーツショップで販売されている登山用のアイテムの中にも代用できるものが多い。

そこも視野に入れて、自分に合ったものを購入するとよいだろう。

冬季のサイクリングを快適にするためのコツ

先にも書いた通り、冬季のサイクリングで快適に走るために最も重要な要素は体温調整だ。

大量の汗を衣類に含ませないようにすることが大切である。そのためには、こまめに衣服を着脱したり、ベンチレーションを活用したりするのが有効だ。多少面倒に感じるかもしれないが、一度自転車から降りて衣服を最適な状態に整え直すことがポイントといえる。

登り坂などで滴るような汗をかいてしまったときには、できるだけ早くタオルなどで拭き取ることをおすすめする。それだけでアンダーウェアが吸収する汗の量を抑えることができるからだ。

また、リュックを背負うことはおすすめしない。せっかく体温調整に配慮しても、背中が汗で濡れてしまうと意味がなくなってしまう。荷物があるときは、自転車に取り付けられるフロントバッグ、サドルバッグ、フレームバッグなどの活用がおすすめだ。

長時間のサイクリングであれば、替えのアンダーウェアを1枚バッグに入れておくと、最後までサイクリングを快適に楽しむことができる。

また、下り坂では一気に体が冷えてしまうので、フロントファスナーやベンチレーションのファスナーは閉めておく。下り坂が長いときには、バッグからダウンジャケットを取り出して羽織ってもよい。

とにかく、体を冷やさないよう心がけることが快適に過ごすコツである。

トレーニングが目的のライドでなければ、運動強度の高いペダリングは避けたほうがよいだろう。いつもの癖で、ついつい頑張ってしまう人もいるかもしれないが、大量の汗をかいてしまうような行動は避けたほうが無難だ。

最近では、スマートウォッチに心拍数を測る機能がついているものもあるので、データを参考にしながら走るのもおすすめだ。心拍数を管理することで、運動強度の上がりすぎを防ぐことができ、結果的に極端な発汗や疲労を防ぐことにもつながる。

心拍数の管理は長距離ライドや大会などの練習にも役立つことがあるので、ぜひ取り入れてみてはいかがだろうか。

ちなみに筆者の場合、心拍数を120～135bpm程度に維持するよう心がけている。135bpmを超えたあたりから一気に発汗量が増えるためだ。

次に注意したいのが、水分補給である。気温が低いと喉の渇きも感じにくくなるので、意識的に水分を補給すること。体内の水分が不足することで筋肉が攣りやすくなることもあるので、注意が必要だ。

また、汗をかくと冷たい飲み物が欲しくなることがあるが、気温が低い状態で冷たい飲み物を摂ると、胃腸の不調を起こしやすい。飲み物はできるだけ常温にしておくことをおすすめする。

最後に、サイクリングが終わったあとは温かい湯船に浸かって体をリラックスさせる。

寒い時期には筋肉痛になりやすいといわれているので、ストレッチやセルフマッサージをしておくのもよい。

タンパク質、ビタミンなどの栄養補給をしっかり行い、休息時間をつくれば、翌日に疲労を残しにくくなるだろう。

今回は、冬もサイクリングを楽しんでいただくための注意点とアイデアについて書いてみたのだが、寒いときは体調を崩しやすいので、無理は禁物である。

これからますます寒さが厳しくなる。風邪などをひかないよう、しっかりと体調管理をしながら自転車ライフを楽しんでいただければと思う。