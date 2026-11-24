星野リゾートが展開する温泉旅館「界 津軽」(青森県南津軽郡)は2027年2月、雪景色とともに旬の食を堪能する冬限定企画「津軽七雪かまくらアペロ」を開催する。

毎年好評を博している、かまくらと大間のまぐろを同時に楽しむ同企画。太宰治が小説『津軽』の冒頭に提示した「七つの雪」は、2019年にかまくらを彩る幻燈デザインとして登場し、2023年にはアペロメニューの着想源となった。 9年目を迎える今年は、このアペロを彩るテーブルウェアの世界観をさらに刷新。「七つの雪」を器の上で視覚的・直感的に表現するため、青森の伝統工芸「津軽びいどろ」を手掛ける北洋硝子へ、アミューズの器となる「七雪豆皿」の制作を依頼した。幻想的なかまくら空間で、大間のまぐろを用いたアミューズとともに、器と食の両方から「津軽七雪」の世界観に浸る没入体験を提供する。

開催期間は2027年2月1日～2月28日。料金は1名あたり5,000円で、1日2組限定(1組最大3名まで)。公式サイトにて4日前まで予約を受け付ける。

一面白銀の世界に包まれた、津軽七雪こぎん幻燈の灯るかまくら

まるで絵本の中に迷い込んだような白銀の世界へと変貌する「津軽四季の水庭」に、2027年も美しく成形されたかまくらが登場する。かまくらの外壁には、koginデザイナー・山端家昌氏が手掛けた光のアート「津軽七雪こぎん幻燈」が埋め込まれている。伝統工芸のあたたかな光と真っ白な雪が織りなすプライベート空間で、非日常の世界に没入できる。

北洋硝子×界 津軽の共同開発で誕生した「七雪豆皿」

青森県伝統工芸品の第1号である津軽びいどろの唯一の作り手、北洋硝子の協力を得て、界 津軽オリジナルの七雪豆皿を制作した。太宰治の小説『津軽』で登場する雪を、職人技によって精巧に器の柄へと映し出している。100種類を超える色からイメージカラーを選び、ガラスの柄となる粒の大きさや密度、ねじり方などの製法を変えることで、七つの雪の表現を試みた。食した後、豆皿の繊細なデザインが姿を現し、幻想的なかまくら空間での体験の余韻を一層豊かなものにする。

大間のまぐろで七雪を表現

大間のまぐろを使ったアミューズ7種と限定酒のセット

国内最高峰として知られる「大間のまぐろ」を使用し、津軽の異なる雪の質感を五感で味わう7種のアミューズを提供する。4年目を迎える今年は、津軽の雪の世界観をより色濃く反映させた。例えば「ざらめ雪」は、細かく削ったまぐろ出汁の氷とあられ切りの食材を合わせ、特有の食感を表現。「こほり雪」は、氷のような澄んだ透明感を視覚で楽しめる。伝統工芸の器に広がる七つの雪景色を愛でながら、地元の濁り酒「豊盃」を味わうひととき。静けさに包まれたかまくらの中で、冬ならではの贅沢な時間を過ごせる。