日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(28日16:00～17:00 ※一部地域を除く、19:00～22:54)で、STARTO ENTERTAINMENT所属の9組が披露する「楽曲シャッフルメドレー」の歌唱曲が発表された。Snow Manは長瀬智也が歌った「ひとりぼっちのハブラシ」、timeleszはV6の「WAになっておどろう」など、各グループが先輩アーティストの楽曲を歌い継ぐ。

25周年の今年のテーマは「音楽の旅」

2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回のテーマは「音楽の旅」で、総勢約40組のアーティストが出演し、約5時間にわたって生放送される。

このうち、STARTO ENTERTAINMENT所属の9組が参加する「楽曲シャッフルメドレー」では、各グループが先輩アーティストの楽曲を披露。その組み合わせが明らかになった。

Hey! Say! JUMPは嵐の「WISH」、timeleszはV6の「WAになっておどろう」、King ＆ PrinceはKinKi Kidsの「ボクの背中には羽根がある」、SixTONESはSMAPの「Dear WOMAN」を歌唱。

Snow Manは、長瀬智也がドラマ『ムコ殿』で演じた桜庭裕一郎の「ひとりぼっちのハブラシ」、なにわ男子はNEWSの「希望～Yell～」、Travis Japanは少年隊の「仮面舞踏会」、Aぇ! groupはSUPER EIGHTの「無責任ヒーロー」、KEY TO LITはKAT-TUNの「Real Face#2」を披露する。

今回発表された歌唱曲は、以下の通り。

Hey! Say! JUMP「WISH」(嵐)

timelesz「WAになっておどろう」(V6)

King ＆ Prince「ボクの背中には羽根がある」(KinKi Kids)

SixTONES「Dear WOMAN」(SMAP)

Snow Man「ひとりぼっちのハブラシ」(桜庭裕一郎／長瀬智也)

なにわ男子「希望～Yell～」(NEWS)

Travis Japan「仮面舞踏会」(少年隊)

Aぇ! group「無責任ヒーロー」(SUPER EIGHT)

KEY TO LIT「Real Face#2」(KAT-TUN)

KEY TO LIT猪狩蒼弥、『シューイチ』に生出演

放送当日の28日には、KEY TO LITの猪狩蒼弥が日本テレビ系情報番組『シューイチ』に生出演することも決定。『ベストアーティスト2026』のPRのために登場し、出演は8時頃を予定している。

『ベストアーティスト2026』は、櫻井翔が総合司会を務め、羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが司会を担当する。