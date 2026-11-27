フジテレビの清水賢治社長が27日、東京・台場の同局で会見を開き、今年4月の大幅改編でスタートした新番組の視聴率について、当初は苦戦したものの、10～11月には改善の成果が表れていると手応えを語った。

フジテレビ清水賢治社長

新番組の認知獲得に苦戦「昔より厳しくなってきた」

フジテレビは今年4月、ゴールデン・プライム帯(19～23時)で40.6％という大幅な改編を実施。バラエティでは月曜20時台の『真剣遊戯! THEバトルSHOW』、火曜19～20時台の『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』、木曜19時台の『STAR』などをスタートさせた。

清水社長は、4月改編について「スタート当初は結構苦戦した部分も多かった」と率直に振り返る一方、各セクションが連携して番組の改善を重ねた結果、「この10月、11月と非常に視聴率が上がってきています」と説明した。

バラエティの新番組の立ち上げは、「視聴者に認知してもらうというのは、昔よりだんだん厳しくなってきたと実感していました」と述べ、番組を届けたいターゲットを細かく分析することの重要性を強調。

視聴者が日常生活の中でどのようなコンテンツを好み、どのような生活を送っているのかまで分析する必要があるとし、「地道に分析して、改善するための案を作り、それを一つ一つ実践して、違ったらまた違う案を考えていく。なぜ違ったのかを分析していく。こういうサイクルを一つ一つやっていくことがとても大事だと思っています」と、改善を重ねる手法を明かした。

「最初はかなり手探りでやっていたものが…」

特に火曜の2時間枠については「最初はかなり手探りでやっていたものが、徐々に数字が、特にこの10月、11月はしっかりと向上しているというところが実感として見えてきたと思います」と語った。

一方、10月改編では主にドラマを刷新。江口洋介と松嶋菜々子がダブル主演する月9ドラマ『救命病棟24時』は、初回の個人全体視聴率が6.0％を記録したほか、見逃し配信も300万回再生を突破した。

清水社長は、過去シリーズからの支持に加え、働き方改革など現代の医療現場を取り巻くテーマを取り入れたことにも言及。ドラマの企画が新たな展開につながることにも期待を示した。

フジテレビでは、2025年の一連の問題を受けた営業成績の落ち込みからの回復を課題としている。清水社長は、コンテンツ強化を事業再建の柱と位置付けており、今後も視聴者の分析と番組内容の改善を続けていく考えを示した。