28日に生放送される日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(第1部16:00～17:00 ※一部地域除く、第2部19:00～22:54)のタイムテーブルが、発表された。総勢42組が出演し、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、Snow Man、timelesz、SixTONESらがパフォーマンスを披露。STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト9組による楽曲シャッフルメドレーは21時台に放送される。

総勢42組のアーティストが登場

2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回は「音楽の旅」をテーマに、総勢42組のアーティストが約5時間にわたってパフォーマンスを繰り広げる。

総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが担当する。

Mrs. GREEN APPLEとM!LKは20時台と21時台、SixTONESは19時台と20時台に登場。Snow Manは22時台に出演するほか、メンバーのラウールが20時台の東京ディズニーシー25周年特別企画に参加する。

21時台には、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、KEY TO LITの9組が参加する「STARTO楽曲シャッフルメドレー」も放送される。

また、19時台には30周年特別企画として、ゆずがポケモンたちとスペシャル共演。20時台には東京ディズニーシー25周年特別企画が展開され、Travis Japan、松下洸平、＝LOVE、May J.、ラウール(Snow Man)＆MINJU(ILLIT)が登場する。

全時間帯のタイムテーブルは以下の通り。

【16時台】

IMP.

Ave Mujica

XG

KO1KEYZ

Juice=Juice

超特急

Travis Japan

TREASURE

NEXZ

≠ME

MAZZEL

【19時台】

ILLIT

＝LOVE

AKB48

King ＆ Prince

SixTONES

Da-iCE

T.M.Revolution

なにわ男子

BE:FIRST

BoA

＜30周年特別企画＞

ゆずがポケモンたちとスペシャル共演

【20時台】

アイナ・ジ・エンド

EXILE

KEY TO LIT

三代目 J SOUL BROTHERS

SixTONES

Stray Kids

HANA

Mrs. GREEN APPLE

M!LK

＜東京ディズニーシー25周年特別企画＞

Travis Japan

松下洸平

＝LOVE

May J. ラウール(Snow Man)＆MINJU(ILLIT)

【21時台】

＆TEAM

スピッツ

timelesz

Number_i

Hey! Say! JUMP

Mrs. GREEN APPLE

M!LK

＜STARTO楽曲シャッフルメドレー＞

Hey! Say! JUMP

timelesz

King ＆ Prince

SixTONES

Snow Man

なにわ男子

Travis Japan

Aぇ! group

KEY TO LIT

【22時台】

Aぇ! group

桑田佳祐

JO1

Snow Man

スピッツ

松下洸平

ゆず

緑黄色社会

※各時間帯の出演アーティストは五十音順(メドレー・特別企画を除く)。放送時間は変更になる可能性あり。