28日に生放送される日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(第1部16:00～17:00 ※一部地域除く、第2部19:00～22:54)のタイムテーブルが、発表された。総勢42組が出演し、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、Snow Man、timelesz、SixTONESらがパフォーマンスを披露。STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト9組による楽曲シャッフルメドレーは21時台に放送される。
総勢42組のアーティストが登場
2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回は「音楽の旅」をテーマに、総勢42組のアーティストが約5時間にわたってパフォーマンスを繰り広げる。
総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが担当する。
Mrs. GREEN APPLEとM!LKは20時台と21時台、SixTONESは19時台と20時台に登場。Snow Manは22時台に出演するほか、メンバーのラウールが20時台の東京ディズニーシー25周年特別企画に参加する。
21時台には、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、KEY TO LITの9組が参加する「STARTO楽曲シャッフルメドレー」も放送される。
また、19時台には30周年特別企画として、ゆずがポケモンたちとスペシャル共演。20時台には東京ディズニーシー25周年特別企画が展開され、Travis Japan、松下洸平、＝LOVE、May J.、ラウール(Snow Man)＆MINJU(ILLIT)が登場する。
全時間帯のタイムテーブルは以下の通り。
【16時台】
IMP.
Ave Mujica
XG
KO1KEYZ
Juice=Juice
超特急
Travis Japan
TREASURE
NEXZ
≠ME
MAZZEL
【19時台】
ILLIT
＝LOVE
AKB48
King ＆ Prince
SixTONES
Da-iCE
T.M.Revolution
なにわ男子
BE:FIRST
BoA
＜30周年特別企画＞
ゆずがポケモンたちとスペシャル共演
【20時台】
アイナ・ジ・エンド
EXILE
KEY TO LIT
三代目 J SOUL BROTHERS
SixTONES
Stray Kids
HANA
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
＜東京ディズニーシー25周年特別企画＞
Travis Japan
松下洸平
＝LOVE
May J. ラウール(Snow Man)＆MINJU(ILLIT)
【21時台】
＆TEAM
スピッツ
timelesz
Number_i
Hey! Say! JUMP
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
＜STARTO楽曲シャッフルメドレー＞
Hey! Say! JUMP
timelesz
King ＆ Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
KEY TO LIT
【22時台】
Aぇ! group
桑田佳祐
JO1
Snow Man
スピッツ
松下洸平
ゆず
緑黄色社会
※各時間帯の出演アーティストは五十音順(メドレー・特別企画を除く)。放送時間は変更になる可能性あり。