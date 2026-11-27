フジテレビの清水賢治社長が27日、東京・台場の会見を行い、年末年始の番組編成について説明した。相葉雅紀の『BABA抜き最弱王決定戦』や、9月に亡くなった脚本家・倉本聰さんの代表作『北の国から』を放送するほか、霜降り明星・粗品が手掛ける年越し特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』への期待を語った。

フジテレビ清水賢治社長

『北の国から』を1月2・3日昼帯に放送

清水社長は、年末年始について「普段テレビの前にいないお客様方も、年末年始のお休みということで、テレビの前にいる貴重な期間だと思っています」と説明。

12月2日・9日には、2週連続で計8時間を超える『FNS歌謡祭』を放送するほか、25日からは『全日本フィギュアスケート選手権』を編成する。

新春には、二宮和也がMCを務める『クイズ＄ミリオネア』、相葉雅紀の『BABA抜き最弱王決定戦』、明石家さんまと木村拓哉の『さんタク』などを放送する。

さらに、9月に亡くなった脚本家・倉本聰さんの代表作『北の国から』のスペシャル4作品を、1月2日・3日の昼帯に放送することも明らかにした。放送作品などの詳細は後日発表される。

「新しいうちを代表するバラエティになってもらえたら」

一方、大みそかには、粗品がMCを務める『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』を22時から翌24時45分まで放送する。同番組は今年5月に初放送され、今回が2回目。早くも年越し特番に抜てきされた。

清水社長は、同番組について「粗品さんが非常に力を入れている企画で、若い方を中心に新しいうちを代表するバラエティになってもらえたらうれしいと思っています」と期待。さらに「粗品さんという芸人の才能が一番よく出ている企画だと思います」と評価し、「ツッコミと言いながらも、ツッコむ内容が単に色だったり、なかなかそういう発想はないと思いました」と、従来のツッコミの概念を変えた発想に着目した。

「ツッコミはボケがあって初めて成立するという定番の考え方を一切変えているところに、“こういう企画は発想できなかった”と、私自身つくづく思いました」と話し、「昔のダウンタウンにも、ある意味シュールなコントがあったと思いますが、それに相通じるようなクリエイティビティがあると思います」と語った。