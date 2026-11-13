日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(11月28日16:00～17:00 ※一部地域除く、19:00～22:54)の第2弾出演アーティストが13日、発表された。スピッツの番組初出演をはじめ、Snow Man、なにわ男子、KEY TO LIT、超特急、JO1らの出演が決定。さらに、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト9組による楽曲シャッフルメドレーや、東京ディズニーシーでの特別企画も発表された。

シャッフルメドレー参加アーティスト

スピッツが番組初出演 Snow Man、KEY TO LITも決定

2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回のテーマは「音楽の旅」で、総勢約40組のアーティストが出演し、約5時間にわたって生放送される。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。

今回、1987年結成、1991年メジャーデビューの4人組ロックバンド・スピッツが番組に初出演することが決定。デビュー35周年を迎えた今年、7年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろした「見知らぬ糸」がヒットを記録するなど、精力的な活動を続けている。

また、Snow Manの出演も決定。今年4月にリリースしたシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が上半期の各セールスチャートで首位を獲得し、最新アルバム『AMENITY』では、B'zに続いて史上2組目となるアルバム作品5作連続初週ミリオンを達成した。

さらに、12月9日にデビューシングルの発売を控えるKEY TO LITも初出演。2025年2月に結成され、全員が10年以上のジュニア歴を持つ5人組が、新たなステージに立つ。

このほか、第2弾ではアイナ・ジ・エンド、ILLIT、Aぇ! group、JO1、超特急、なにわ男子、Number_i、緑黄色社会などの出演が発表された。

ラウール＆MINJUが「輝く未来」を披露

25周年の特別企画として、同じく25周年を迎える東京ディズニーシーを舞台に、豪華アーティストがディズニーの名曲を披露する一夜限りのスペシャルパフォーマンスも決定した。

Travis Japanは「ジャンボリミッキー!エボリューション」、松下洸平はディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』から「リメンバー・ミー」を披露する。

また、＝LOVEはディズニー映画『アナと雪の女王』から「雪だるまつくろう」、May J.は同作から「レット・イット・ゴー～ありのままで～(エンド・ソング)」を歌唱。

さらに、Snow ManのラウールとILLITのMINJUが、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』から「輝く未来」をデュエットする。

STARTO9組による楽曲シャッフルメドレー

もう1つの25周年特別企画として、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト9組によるグループ楽曲シャッフルメドレーの開催も決まった。

参加するのは、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、KEY TO LIT。各グループが名曲を歌いつなぐ一夜限りのステージとなる。

歌唱楽曲については今後発表される予定。11月20日には出演アーティスト第3弾と、さらなる特別企画の情報解禁も予定されている。

なお、これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。

【出演アーティスト(第1弾・第2弾)】 アイナ・ジ・エンド、ILLIT、＝LOVE、Aぇ! group、EXILE、KEY TO LIT、King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、SixTONES、Snow Man、スピッツ、timelesz、超特急、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、HANA、BE:FIRST、Hey! Say! JUMP、松下洸平、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、May J.、ゆず、緑黄色社会